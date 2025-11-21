Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La fórmula para calcular la proteína que realmente necesitas (y no caer en la fiebre 'high protein')

El 'marketing' vende como saludables unos productos a menudo cargados de grasas saturadas y edulcorantes, advierten los nutricionistas

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Todo comenzó por la sección de lácteos de los supermercados: de la noche a la mañana, buena parte de los lineales se llenaron de yogures ... y batidos etiquetados en negro, con un prominente número indicando los gramos de proteína contenidos en cada envase. Con el tiempo, la tendencia ha alcanzado a muchos otros productos: panes de molde, postres, barritas energéticas... ¡Hasta latas de atún (de por sí una importante fuente de proteína) marcadas como alimento idóneo para cualquier amante del fitness!

