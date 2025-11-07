Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Relaciones humanas

El silencio erótico en las relaciones largas: así te boicotea

Se deja de hablar de sexo... y durante el sexo. ¿Por qué?

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Todos conocemos parejas de esas que dicen que lo hablan todo y exhiben esa certeza ante los demás como si fuese un imponente trofeo. La ... pregunta del millón es si, en ese catálogo universal de asuntos que hablan sin tapujos, está el sexo. No el sexo en general, sino la vida sexual en común. Ahí muchas de esas parejas que presumen de transparencia y confianza absoluta... tienen mucho que callar. Porque igual no se dicen todo: el llamado silencio erótico, sobre todo en relaciones largas, afecta a muchísimas personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El silencio erótico en las relaciones largas: así te boicotea

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El silencio erótico en las relaciones largas: así te boicotea