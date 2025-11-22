Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre, ante el polígrafo.

¿Ya puede la neurotecnología detectar la mentira sin equivocarse?

Métodos de laboratorio dejan atrás los fiascos de las máquinas de la verdad

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Quién no ha querido alguna vez detectar la mentira. Tener acceso a una verdad incuestionable. ¿No era ese el atractivo de aquellos programas de la ... tele en los años 90 que exponían las miserias de cualquier famosete a la máquina de la verdad? El sistema, efectivo en audiencias, no era del todo preciso para las certezas. «Los polígrafos se basaban en la tasa cardíaca y en la conducción electrodérmica en la piel -el sudor-. Unas respuestas que se pueden entrenar», advierte Diego Emilia Redolar, neurocientífica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Sin embargo, los expertos han encontrado un parámetro más preciso y que no podemos alterar de forma consciente: la pupila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Ya puede la neurotecnología detectar la mentira sin equivocarse?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Ya puede la neurotecnología detectar la mentira sin equivocarse?