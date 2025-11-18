Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Errores que no debemos cometer con los niños cuando muere una mascota

Mentirles o adoptar un animal 'de reemplazo' son los fallos más comunes, según los psicólogos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:14

El fallecimiento de una mascota supone el primer contacto con la muerte para el 70% de los niños. Así lo afirma un estudio llevado a ... cabo por la Universidad de Cambridge en 2020, traído a colación por la psicóloga Sofía Rademaker al ser preguntada por la mejor forma de comunicar la noticia a quienes, muy probablemente, aún no tengan la edad necesaria para comprenderla en toda su dimensión: «La muerte de una mascota puede resultar impactante para un niño. A fin de cuentas, representa su primer vínculo afectivo fuera del núcleo familiar (pero también compañía, juego y amor incondicional). Su ausencia deja un vacío que el menor aún no sabe gestionar emocionalmente».

