Vivir | Relaciones humanas

¿Un ascenso? No gracias, las razones para renunciar a ser jefe

Cada vez se rechazan más nombramientos... ¿mandar ya no tiene pedigrí? Estas son los argumentos para declinar las ofertas

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:08

Hasta hace no tanto, ser jefe era el sueño de muchos trabajadores. El porqué y el para qué de todos sus movimientos profesionales. El premio ... a los esfuerzos, a su supuesta valía. Y conllevaba (se supone que aún lo hace) más libertad de acción y decisión, también más dinero... Así que la propuesta de ascenso, tradicionalmente, hacía mucha ilusión a casi todo el mundo. Y, aunque siempre ha habido gente que lo ha visto como un horror, en el pasado eran tachados de excéntricos... Pero ahora no tanto. Y por una simple razón: cada vez es menos raro que alguien decline esta oportunidad. Según un reciente informe de Infojobs, el 57% de los trabajadores españoles no está interesado en un ascenso y los dos motivos principales son que creen que va a poner su vida patas arriba y que, encima, ni siquiera tienen claro que vaya a suponer una mejora salarial. Pero sí más estrés, tener que gestionar a compañeros y meter más horas.

