Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración Adobe Stock
Vivir | Nutrición

Cuatro cenas distintas en casa: ¿es mejor comer todos lo mismo o hay que hacer 'a la carta'?

«Cometemos un error si convertimos los hogares en restaurantes. No lo son», advierten los expertos

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Hacemos demasiadas cosas sin pensarlas, como siguiendo una inercia ancestral que a menudo nos complica la vida. Hora de la cena. Dos adultos y dos ... niños se sentarán a la mesa. Tras el preceptivo amago de rifirrafe sobre a quién le tocaba ponerla, arranca el desfile de platos. ¿Cuántas cenas distintas se servirían en su casa? ¿Para todos lo mismo? ¿Dos posibilidades? ¿tres? ¿cuatro?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  4. 4

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  5. 5 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  6. 6 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  7. 7 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  10. 10

    Arranca la temporada de guisos y ventas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuatro cenas distintas en casa: ¿es mejor comer todos lo mismo o hay que hacer 'a la carta'?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuatro cenas distintas en casa: ¿es mejor comer todos lo mismo o hay que hacer &#039;a la carta&#039;?