Antonio posa con uno de los reptiles de la colección. Roberto Ruiz

Antonio Moro Conservador de reptiles

«Hay que liberar a las serpientes del estigma que tienen»

Antonio Moro ·

Tiene un trabajo con riesgo, cuida de los reptiles en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria: «Son poco expresivos, pero cuando llevas años con ellos, ya entiendes sus posturas»

Miguel Aizpuru

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:05

A Antonio Moro (Santander, 1970) podría ser por su trabajo un encantador de serpientes, pero, más que hechizarlas con la melodía de una flauta, lo ... que hace es mimarlas con pasión y dedicación y, sobre todo, conocerlas a fondo. Con 33 años de experiencia en el reptilario de Cabárceno, el conservador jefe del parque se vuelca en la divulgación de los reptiles y en desterrar prejuicios y falsos mitos sobre unos animales que pueden vivir más de 30 años. En su 'oficina', que visitan medio millón de personas al año, hay 32 especies diferentes, algunas de ellas con ejemplares de tercera generación criados en cautividad.

