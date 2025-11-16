Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Sabes que puedes 'devolver' una casa?

Así se reclama por vicios ocultos y defectos de contrucción de una vivienda

Iratxe Bernal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:23

Casi cualquier cosa que compremos tiene una garantía, un período durante el cual el fabricante o vendedor se compromete a reparar o reemplazar el producto ... si este resulta defectuoso. Un mueble, un electrodoméstico… Pero qué ocurre si el problema está en la vivienda que hemos adquirido. ¿Qué pasa si apenas finalizada la mudanza vemos que tenemos una fuga, humedades o una plaga de termitas? O, todavía peor, ¿y si una inspección técnica detecta un problema en un elemento estructural o aluminosis? ¿Puedo reclamar? ¿A quién y cómo?

