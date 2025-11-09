Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Consumo

Elimina manchas, evita que la ropa se te pegue... hasta enhebra agujas. Estos son los superpoderes de la laca que no te esperas

Además de para fijar el peinado, este cosmético tiene múltiples usos en el ámbito doméstico

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

La laca es un producto claramente infravalorado. Sirve para muchísimas más cosas que para mantener en perfecto estado de revista el cardado de las abuelas ... o dar el toque definitivo a un buen 'clean look', el peinado de moda entre las adolescentes. Este imprescindible de la década de los 80 –no faltaba un bote de laca en ningún cuarto de baño del mundo– también es un potente desincrustante, «posiblemente uno de los mejores que hay», puntualiza la experta en orden y limpieza Begoña Pérez, conocida en redes sociales como 'La Ordenatriz'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  4. 4 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  5. 5 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  6. 6 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  8. 8 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  9. 9 ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Elimina manchas, evita que la ropa se te pegue... hasta enhebra agujas. Estos son los superpoderes de la laca que no te esperas

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Elimina manchas, evita que la ropa se te pegue... hasta enhebra agujas. Estos son los superpoderes de la laca que no te esperas