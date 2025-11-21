¿Cuánto dinero nos tiene que tocar en la lotería para poder dejar de trabajar?
Depende de tu edad y dónde vivas... pero necesitas unos cuantos décimos del Gordo
Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:08
I maginemos que el próximo 22 de diciembre nos toca el Gordo de la lotería de Navidad y somos una de esas personas que salen ... en todos los informativos explicando qué van a hacer con el dinero del premio mientras sus familiares y amigos dan saltos de alegría, botella de cava en mano. Con los 400.000 euros del primer premio –328.000 después de pagar los impuestos– se pueden hacer muchas cosas. Amortizar la hipoteca, ahorrar para la jubilación, reformar la casa, hacer un viaje con toda la familia, comprar un cochazo (o varios)... Todo eso está muy bien, pero ¿podríamos plantearnos dejar de trabajar? «La mayoría de los premiados, no. El Gordo nos puede dar un buen empujón, pero no garantiza una vida entera sin tener que volver a fichar», reconoce Marta Pinedo, directora de la plataforma de ahorro Raisin España.
Un argumento que nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Cuánto dinero nos tendría que tocar entonces para no tener que dar un palo al agua nunca más y dedicarnos a la vida contemplativa? «Para hablar de libertad financiera, esa en la que nuestros ahorros generan suficientes ingresos como para cubrir nuestro nivel de vida, se necesita bastante más que el primer premio de la Lotería de Navidad», adelanta la experta en finanzas. Según un estudio realizado por la plataforma Raisin, una persona de mediana edad necesitaría que le tocasen cuatro décimos del Gordo como mínimo para poder vivir decentemente sin tener una nómina todos los meses.
Un millón... o dos
Ahora bien, esta cifra no es la misma para todo el mundo porque las necesidades financieras de cada uno dependen de factores como la edad, el nivel de renta, el lugar de residencia e incluso el género. Evidentemente, la cantidad de dinero que precisa un veinteañero para poder vivir el resto de su existencia sin trabajar no tiene nada que ver con la que necesitan sus padres. «El presupuesto que se requiere para lograr la libertad financiera evoluciona con cada etapa vital», insisten en la plataforma financiera.
Cantidad de dinero por edad
-
18 años: 2.068.213 euros
-
20 años: 1.965.879 euros
-
30 años: 1.504.926 euros
-
40 años: 1.117.218 euros
-
50 años: 789.596 euros
-
60 años: 511.266 euros
-
70 años: 273.371 euros
-
80 años: 68.649 euros
-
83 años: 12.780 euros
El estudio de Raisin considera que un joven de 18 años necesita algo más de dos millones de euros para poder sacarse las castañas del fuego sin depender de un salario. Con el paso de los años, esa cantidad se reduce considerablemente «porque se supone que ya hemos superado una parte importante de nuestra vida laboral y hemos generado ingresos o disponemos de un pequeño patrimonio», argumenta Marta Pinedo. A los padres de ese chico que acaba de cumplir la mayoría de edad les bastaría con 789.000 euros para poder dejar sus respectivos empleos y vivir del premio de la lotería hasta el fin de sus días.
La 'suerte' de vascos y canarios
Otro factor muy importante para calcular lo que nos tendría que tocar el próximo 22 de diciembre para no tener que volver a pisar el trabajo es nuestro lugar de residencia. Las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras desde el punto de vista económico son abismales. Los vascos son los que más dinero necesitan tener en la cuenta corriente –concretamente, 2.333.420 euros– para poder permitirse el lujo de no tener que volver a fichar en su vida, seguidos de madrileños (2.222.636 euros) y navarros (2.189.529 euros). «La explicación está en el elevado coste de vida en estas zonas, sobre todo en lo relacionado con vivienda, servicios y gastos diarios», argumentan en Raisin. En el otro lado de la balanza se sitúan los canarios, que se podrían 'jubilar' con 1.677.257 euros, los manchegos (1.721.370 euros) y los extremeños (1.732.370 euros).
Cantidad de dinero por comunidad autónoma
-
País Vasco: 2.333.420 euros
-
Asturias: 2.061.418 euros
-
La Rioja: 1.939.818 euros
-
Cantabria: 1.915.627 euros
-
Castilla-León: 1.911.623 euros
-
Comunidad Valenciana: 1.896.271 euros
-
Murcia: 1.806.960 euros
-
Andalucía: 1.793.494 euros
-
Extremadura: 1.732.289 euros
El género también influye. De hecho, el informe señala que las mujeres necesitan 265.000 euros adicionales respecto a los hombres para alcanzar la misma libertad financiera. «La brecha salarial reduce su capacidad de ahorro y les dificulta la creación de un colchón suficiente para poder vivir sin depender de un salario».
Vamos a imaginar ahora que nos toca el Gordo. Ya nos ha quedado claro que no podemos dejar el trabajo, pero, ¿cómo debemos invertir esos 320.000 euros para sacarle el máximo partido? La economista Sara Muñoz nos da las claves: «Podemos destinar un 10% a caprichos, pero no más. Reservaremos un 20% para la jubilación y la cantidad que nos queda la podemos dividir entre un fondo de emergencia para los 'por si acasos' y en pequeñas inversiones a plazo fijo o en bienes inmobiliarios».
Siete de cada diez premiados se quedan sin blanca a los 5 años
Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que siete de cada diez personas a las que les ha tocado el Gordo de Navidad terminan arruinadas a los cinco años. Sin blanca y a veces... incluso con deudas por no saber gestionar esa repentina inyección de dinero. Para no formar parte de esa lista, sino del 30% restante, es «importante invertir con cabeza. Lo que suele ocurrir en estos casos es que al tratarse de un dinero que no es fruto de nuestro esfuerzo sino de la suerte parece que se gasta con más alegría, como que nos cuesta menos. Y esto es un gran error. Uno de los grandes problemas es que se tiene muy poca educación financiera en general. No estamos acostumbrados a manejar tanto dinero y cuando vemos tantos ceros en la cuenta no sabemos qué hacer. Es fundamental tener un plan de futuro bien diseñado porque el dinero se va muy fácil», advierte la economista Sara Muñoz. La recomendación de los expertos es mantener la calma y tomarse «un tiempo de reflexión de al menos seis meses» para analizar nuestra situación financiera antes de decidir en qué vamos a gastar el premio. «Es muy común que las personas a las que les toca la lotería se dejen llevar por la emoción del momento y terminen haciendo una mala inversión. La alegría puede volverse en nuestra contra si no se administra bien el dinero», coinciden.
