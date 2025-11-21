¿Cuánto dinero nos tiene que tocar en la lotería para poder dejar de trabajar?

I maginemos que el próximo 22 de diciembre nos toca el Gordo de la lotería de Navidad y somos una de esas personas que salen ... en todos los informativos explicando qué van a hacer con el dinero del premio mientras sus familiares y amigos dan saltos de alegría, botella de cava en mano. Con los 400.000 euros del primer premio –328.000 después de pagar los impuestos– se pueden hacer muchas cosas. Amortizar la hipoteca, ahorrar para la jubilación, reformar la casa, hacer un viaje con toda la familia, comprar un cochazo (o varios)... Todo eso está muy bien, pero ¿podríamos plantearnos dejar de trabajar? «La mayoría de los premiados, no. El Gordo nos puede dar un buen empujón, pero no garantiza una vida entera sin tener que volver a fichar», reconoce Marta Pinedo, directora de la plataforma de ahorro Raisin España.

Un argumento que nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Cuánto dinero nos tendría que tocar entonces para no tener que dar un palo al agua nunca más y dedicarnos a la vida contemplativa? «Para hablar de libertad financiera, esa en la que nuestros ahorros generan suficientes ingresos como para cubrir nuestro nivel de vida, se necesita bastante más que el primer premio de la Lotería de Navidad», adelanta la experta en finanzas. Según un estudio realizado por la plataforma Raisin, una persona de mediana edad necesitaría que le tocasen cuatro décimos del Gordo como mínimo para poder vivir decentemente sin tener una nómina todos los meses.

Un millón... o dos

Ahora bien, esta cifra no es la misma para todo el mundo porque las necesidades financieras de cada uno dependen de factores como la edad, el nivel de renta, el lugar de residencia e incluso el género. Evidentemente, la cantidad de dinero que precisa un veinteañero para poder vivir el resto de su existencia sin trabajar no tiene nada que ver con la que necesitan sus padres. «El presupuesto que se requiere para lograr la libertad financiera evoluciona con cada etapa vital», insisten en la plataforma financiera.

Cantidad de dinero por edad 18 años: 2.068.213 euros

20 años: 1.965.879 euros

30 años: 1.504.926 euros

40 años: 1.117.218 euros

50 años: 789.596 euros

60 años: 511.266 euros

70 años: 273.371 euros

80 años: 68.649 euros

83 años: 12.780 euros

El estudio de Raisin considera que un joven de 18 años necesita algo más de dos millones de euros para poder sacarse las castañas del fuego sin depender de un salario. Con el paso de los años, esa cantidad se reduce considerablemente «porque se supone que ya hemos superado una parte importante de nuestra vida laboral y hemos generado ingresos o disponemos de un pequeño patrimonio», argumenta Marta Pinedo. A los padres de ese chico que acaba de cumplir la mayoría de edad les bastaría con 789.000 euros para poder dejar sus respectivos empleos y vivir del premio de la lotería hasta el fin de sus días.

La 'suerte' de vascos y canarios

Otro factor muy importante para calcular lo que nos tendría que tocar el próximo 22 de diciembre para no tener que volver a pisar el trabajo es nuestro lugar de residencia. Las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras desde el punto de vista económico son abismales. Los vascos son los que más dinero necesitan tener en la cuenta corriente –concretamente, 2.333.420 euros– para poder permitirse el lujo de no tener que volver a fichar en su vida, seguidos de madrileños (2.222.636 euros) y navarros (2.189.529 euros). «La explicación está en el elevado coste de vida en estas zonas, sobre todo en lo relacionado con vivienda, servicios y gastos diarios», argumentan en Raisin. En el otro lado de la balanza se sitúan los canarios, que se podrían 'jubilar' con 1.677.257 euros, los manchegos (1.721.370 euros) y los extremeños (1.732.370 euros).

Cantidad de dinero por comunidad autónoma País Vasco: 2.333.420 euros

Asturias: 2.061.418 euros

La Rioja: 1.939.818 euros

Cantabria: 1.915.627 euros

Castilla-León: 1.911.623 euros

Comunidad Valenciana: 1.896.271 euros

Murcia: 1.806.960 euros

Andalucía: 1.793.494 euros

Extremadura: 1.732.289 euros

El género también influye. De hecho, el informe señala que las mujeres necesitan 265.000 euros adicionales respecto a los hombres para alcanzar la misma libertad financiera. «La brecha salarial reduce su capacidad de ahorro y les dificulta la creación de un colchón suficiente para poder vivir sin depender de un salario».

Vamos a imaginar ahora que nos toca el Gordo. Ya nos ha quedado claro que no podemos dejar el trabajo, pero, ¿cómo debemos invertir esos 320.000 euros para sacarle el máximo partido? La economista Sara Muñoz nos da las claves: «Podemos destinar un 10% a caprichos, pero no más. Reservaremos un 20% para la jubilación y la cantidad que nos queda la podemos dividir entre un fondo de emergencia para los 'por si acasos' y en pequeñas inversiones a plazo fijo o en bienes inmobiliarios».