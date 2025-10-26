Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuadros, estanterías, paneles reflectantes... Así puedes ahorrar un buen pico en calefacción

Ahora que descienden las temperaturas, prepara la casa para combatir el frío

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Comenta

La bajada de las temperaturas nos pilla este año casi por sorpresa. Vamos a pasar de la manga corta a tener que poner a punto ... la calefacción prácticamente de un día para otro. Las casas todavía conservan un poco del calor que nos ha acompañado durante este insólito mes de octubre, especialmente en el tercio norte, pero como no queremos que el frío nos sorprenda con los deberes sin hacer, apunta estos consejos de los expertos en climatización para acondicionar la casa de cara a los meses de invierno... sin arruinarte. Porque los gastos de calefacción suponen aproximadamente la mitad de la factura energética. «La idea es mantener la vivienda con una temperatura confortable sin gastar de más», resumen en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  10. 10 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuadros, estanterías, paneles reflectantes... Así puedes ahorrar un buen pico en calefacción

Cuadros, estanterías, paneles reflectantes... Así puedes ahorrar un buen pico en calefacción