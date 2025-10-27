La UMA destaca en la lucha contra la discriminación y el cuidado medioambiental

¿Con qué políticas concretas se fomenta el cuidado medioambiental? ¿Existen programas sociales para fomentar la igualdad en la institución? ¿Hay una concienciación activa para ... evitar la discriminación de determinados colectivos? Son algunas de las preguntas que se hace todos los años el estudio que promueve la Fundación CYD para medir el «compromiso social y medioambiental» de las universidades españolas. En total, se han analizado 70 instituciones académicas del país y la Universidad de Málaga (UMA) sale muy bien parada. Concretamente, el ranking, elaborado en función de 16 indicadores, sitúa a la UMA en el segundo lugar, solo por detrás de la Universidad de Valencia.

De esta manera, el mencionado informe reconoce el éxito de las políticas implantadas por la UMA en materias como la igualdad, el bienestar social o la promoción de la salud. El 'top 10' de este ranking se compone así de la siguiente manera, con Valencia liderando y seguida por Málaga, Gerona, Almería, Salamanca, Sevilla, Vigo, Alicante, Granada y Jaén.

El rector de la UMA, Teo López, valoró este resultado como una aprobación al trabajo realizado hasta el momento. «El segundo puesto a nivel nacional confirma el compromiso de la UMA con nuestra comunidad. Es fundamental que nuestra labor se desarrolle en entornos seguros y en condiciones de bienestar para todos los miembros de la institución», señaló en un comunicado facilitado por la propia universidad.

El estudio ofrece también una visión global de la sostenibilidad en las universidades españolas. El balance que se hace es positivo. Así, el 82,1% dispone de responsables o unidades específicas y aplica criterios ambientales en la contratación de proveedores.

Balance positivo

Ante la generación de residuos, por ejemplo, todas las universidades públicas y el 93,1 de las privadas tienen programas de reciclaje. La gran mayoría utiliza, además, agua de riego para las áreas verdes o jardines. El 93,15% de las universidades dispone de fuentes con agua potable gratuita. El 94,5% promueve iniciativas sobre un uso consciente del agua, y entre las medidas más extendidas para un consumo sostenible se incluyen la grifería eficiente (86,30%), cisternas de doble descarga (73,9%) y el mantenimiento de los dispositivos consumidores de agua de los edificios y las tuberías (69,8%).

En relación con la gestión de la energía, el 93,15% de las universidades usa fuentes renovables, en la gran mayoría opta por la energía fotovoltaica (87,6%). Para mejorar y optimizar el consumo de energía, el 91,7% de las universidades cuenta con un plan estratégico y un 95,8% realiza acciones para fomentar la eficiencia y ahorro energético en las instalaciones y equipos.

Poniendo el foco de nuevo en la UMA, la vicerrectora de la Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario, María José Berlanga, también valoró de manera positiva el mencionado ranking. «Nos permite visualizar de manera objetiva el impacto de nuestras políticas. Este reconocimiento evidencia el efecto de nuestras acciones y nos impulsa a seguir avanzando en áreas estratégicas como la igualdad entre género, la prevención de la discriminación y el acoso, la inclusión, la acción social y el cooperativismo, y la promoción de la salud y el bienestar, entre otros», dijo.