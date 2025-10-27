Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de archivo que muestra el área de esparcimiento de la Facultad de Turismo. Salvador Salas

La UMA destaca en la lucha contra la discriminación y el cuidado medioambiental

El ranking de la Fundación CYD coloca a la universidad en el segundo puesto a nivel nacional

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:48

Comenta

¿Con qué políticas concretas se fomenta el cuidado medioambiental? ¿Existen programas sociales para fomentar la igualdad en la institución? ¿Hay una concienciación activa para ... evitar la discriminación de determinados colectivos? Son algunas de las preguntas que se hace todos los años el estudio que promueve la Fundación CYD para medir el «compromiso social y medioambiental» de las universidades españolas. En total, se han analizado 70 instituciones académicas del país y la Universidad de Málaga (UMA) sale muy bien parada. Concretamente, el ranking, elaborado en función de 16 indicadores, sitúa a la UMA en el segundo lugar, solo por detrás de la Universidad de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  7. 7

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  8. 8 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  9. 9

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La UMA destaca en la lucha contra la discriminación y el cuidado medioambiental

La UMA destaca en la lucha contra la discriminación y el cuidado medioambiental