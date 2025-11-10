Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional en la UMA, dirigirá el centro Jean Monnet. Salvador Salas

La UMA se convierte en un centro de referencia para investigar sobre la Unión Europea

Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional, se pone al frente de un centro Jean Monnet, que tendrá sede en Málaga

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:43

Cada tres años, la Unión Europea designa nuevos centros de investigación que tienen una misión: estudiar e investigar sobre la propia Unión Europea. Reciben el ... nombre de centro Jean Monnet, en honor a este político francés, considerado como una figura clave en la formación de la institución europea. En esta ocasión, la Universidad de Málaga (UMA) se encuentra entre los 14 centros que se han designado desde Bruselas para el periodo de 2025 a 2028.

Te puede interesar

