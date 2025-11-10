La UMA se convierte en un centro de referencia para investigar sobre la Unión Europea

Cada tres años, la Unión Europea designa nuevos centros de investigación que tienen una misión: estudiar e investigar sobre la propia Unión Europea. Reciben el ... nombre de centro Jean Monnet, en honor a este político francés, considerado como una figura clave en la formación de la institución europea. En esta ocasión, la Universidad de Málaga (UMA) se encuentra entre los 14 centros que se han designado desde Bruselas para el periodo de 2025 a 2028.

El centro estará dirigido por Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional, y docente que cuenta con una amplia trayectoria investigadora en la UMA. El centro se instalará en la Facultad de Derecho y Salinas dirigirá a un equipo compuesto por diplomáticos, directores generales del Consejo de Europa y jueces internacionales, que conforman un plantel de expertos.

Los centros de excelencia Jean Monnet son centros de referencia de competencia y conocimientos sobre temas relacionados con la Unión Europea. En ellos se reúne la experiencia y las trayectorias de expertos de alto nivel, con el objetivo de desarrollar sinergias entre las diversas disciplinas y recursos de los estudios sobre la Unión Europea.

Salinas explica que no solo están pensados para la docencia, sino que inciden en reflexiones sobre la Unión Europea y en la aportación de reflexiones y posibles soluciones normativas hacia casos que hay que regular. Para ello, se organizarán conferencias y seminarios de investigación de alto nivel, entre otras cuestiones. «Lo más importante es la interacción de las fuerzas sociales y las políticas que abordan los distintos problemas», añade la catedrática, que hace hincapié en la importancia de «poner sobre la mesa propuestas eficientes cara a nuevas reglamentaciones».

Trayectoria destacada

Como se ha dicho, la trayectoria de Salinas es notable. Autora de múltiples publicaciones, Salinas es desde 2020 miembro del Board (órgano de gobierno de la European Society of International Law), labor que compagina con la docencia y con su condición de jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

La catedrática también estuvo durante dos años en el Consejo de Europa, destinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores como asesora jurídica en materia de terrorismo, labor que posteriormente continuó ejerciendo como experta jurídica independiente.