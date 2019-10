La UMA, en un proyecto europeo para asegurar el suministro de materias primas estratégicas

Una 'segunda oportunidad' para la minería andaluza

La política europea respecto a las materias primas estratégicas puede resultar vital para mantener la industria minera andaluza. Cuando la UE detecta un material de gran importancia para la actividad industrial o agrícola, del que hay escasez en la UE y del que la fuente de suministro está concentrada en países o regiones que pueden llegar a ser conflictivas, pasa a formar parte de esta lista de materiales estratégicos. El profesor Gómez Lahoz pone el ejemplo del indio, un elemento que, aunque se encuentra en pequeñas cantidades, es imprescindible para las pantallas de los dispositivos electrónicos: «Cerca del 45% de la producción está en manos de China. Con Corea del Sur, Japón y Canadá, suman el 95% de la producción mundial». Y las tensiones comerciales de EE UU y China pondrían tener consecuencias nefastas para el resto de países «si China decide cerrar el grifo de exportación de indio». Otro ejemplo es el del tungsteno, vital para la industria aeronáutica, pues se utiliza para la fabricación de las turbinas. El 84% de las reservas están en China, y la UE obtiene el 50% del tungsteno que consume de Rusia. Se trata pues de buscar «fuentes de suministro alternativo». Surgen así dos conceptos, el de 'segunda minería' y el de 'minería urbana'.

Por 'minería urbana' se entiende la recuperación de los materiales mediante el reciclaje selectivo. La 'segunda minería', explica César Gómez, se refiere a la recuperación de estos elementos estratégicos a partir de residuos mineros que los contengan. En algunas regiones, como Riotinto o Linares, la actividad minera se viene desarrollando desde el Imperio Romano o incluso antes. La extracción del hierro, el cobre o el plomo, deja grandes cantidades de residuos, lo que se conoce como escoria, que puede tener un gran impacto ambiental, cuando no se gestiona adecuadamente. En estos residuos puede haber importantes cantidades de minerales estratégicos, cuya recuperación no era de interés en su momento. Por ejemplo, en la faja pirítica de Huelva, hay importantes cantidades de tungsteno, que no se recuperó en su momento. Dentro de la segunda minería se encuentra también el desarrollo de tecnologías que permitan, al tiempo que se explota el mineral principal, como puede ser el cobre, recuperar los materiales estratégicos.

«Tanto en el caso de la segunda minería, como el de la urbana, las investigaciones para el desarrollo de la tecnología correspondiente pueden dar lugar a una menor dependencia de las fuentes de suministro», indica el profesor Gómez Lahoz. Además, puede facilitar la creación de puestos de trabajo en regiones deprimidas y reducir el impacto ambiental con la gestión adecuada de los residuos. Es claramente el caso de Andalucía, con zonas mineras como la de Río Tinto, Aznalcóllar e incluso Linares, que pueden tener en esta 'segunda minería' una nueva oportunidad. Sin olvidar el reciclaje, pues resulta paradójico que se envíen a China los equipos electrónicos para reciclar, lo que incrementa aún más su monopolio en relación a minerales como el indio.