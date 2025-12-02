Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estudiantes de la UMA plantean una solución biotecnológica para convertir cualquier tipo de sangre en universal

El proyecto, apodado Seritra, se encuentra en fase de validación técnica con expertos del área de medicina y biotecnología

Antonio Castro

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:53

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga ha ideado un sistema de filtrado con el objetivo de convertir cualquier tipo de sangre en ... universal. 'Seritra', como se denomina la iniciativa, busca solucionar el problema de la escasez de sangre, frecuente en las reservas de los hospitales de todo el país.

