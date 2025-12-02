Estudiantes de la UMA plantean una solución biotecnológica para convertir cualquier tipo de sangre en universal

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga ha ideado un sistema de filtrado con el objetivo de convertir cualquier tipo de sangre en ... universal. 'Seritra', como se denomina la iniciativa, busca solucionar el problema de la escasez de sangre, frecuente en las reservas de los hospitales de todo el país.

«Nuestro objetivo es transformar cualquier tipo de sangre en universal para que cualquier persona pueda hacer uso de ella», asegura Alessandro Maglia, biólogo y estudiante de posgrado de la Universidad de Málaga. El proyecto resultó ganador del último 'Flash Session Hackathon' de la UMA celebrado el mes pasado: una sesión dedicada a la creación de ideas emprendedoras desarrolladas por estudiantes de distintas titulaciones. Seritra surge con el objetivo de resolver «el problema de la escasez de sangre», según Maglia, que lidera un equipo formado por expertos en el campo de la biología, informática, publicidad y relaciones públicas, así como en ciberseguridad y medicina.

Los desarrolladores de Seritra se encuentran trabajando para definir en qué categoría se enmarcaría el producto, ya que podría considerarse como un medicamento o dispositivo médico, «y ello requiere una fase preclínica, clínica y mucha investigación antes de que pueda llegar a salir al mercado», explica Maglia.

«No podemos entrar en detalles porque los proyectos de naturaleza biotecnológica requieren hacer muchas pruebas de ensayo y error», añade el biólogo. «Pero ahora estamos siendo asesorados por una incubadora y el siguiente paso a dar es conseguir los permisos necesarios para poder comenzar con la investigación».

«Actualmente nos encontramos en fase de validación técnica con expertos en el área de medicina y biotecnología para poder empezar con las investigaciones». El proyecto ha contado además con «un buen recibimiento entre investigadores y sanitarios», insiste Maglia, y está en búsqueda de financiación para desarrollar la investigación una vez obtenga los permisos necesarios.

En España, los grupos sanguíneos más comunes son el A positivo y el O positivo, que abarcan el 72 por ciento de la población española, aunque en la actualidad, el más 'polivalente' es el O negativo, dado que puede emplearse en todos los grupos sanguíneos en casos de emergencia.