Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«La estrella eres tú»: 'Tengo un Plan' aterriza en UTAMED para desvelar cómo captan la atención en la era digital

Sergio Beguería y Juan Domínguez, entrevistados por Toñi Moreno, desgranan su método y visión emprendedora ante un centenar de asistentes y miles de espectadores online

Carmen Barainca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

«La estrella eres tú». Con esa afirmación, que también es advertencia contra la ansiedad por los modelos de negocio rápidos, los fundadores del podcast ' ... Tengo un Plan' han condensado este miércoles en la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (UTAMED) su manera de entender el emprendimiento digital. Durante la segunda sesión del ciclo Emprendedores 2.0, Sergio Beguería y Juan Domínguez han ofrecido una conversación tan técnica como confesional, guiada por Toñi Moreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  7. 7 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola
  10. 10 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «La estrella eres tú»: 'Tengo un Plan' aterriza en UTAMED para desvelar cómo captan la atención en la era digital

«La estrella eres tú»: &#039;Tengo un Plan&#039; aterriza en UTAMED para desvelar cómo captan la atención en la era digital