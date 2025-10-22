Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Migue Fernández

La economía como «arte y compromiso»: la UMA inviste doctor honoris causa a Rafael Repullo

Director del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de España, referente internacional en teoría económica y regulación bancaria, mantiene desde hace décadas un estrecho vínculo académico y personal con Málaga

Carmen Barainca

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:22

Comenta

Rafael Repullo Labrador, economista reconocido por su rigor intelectual y por haber contribuido decisivamente al desarrollo de la teoría económica en España, evocó ayer en ... el Paraninfo de la Universidad de Málaga (UMA) una historia profundamente ligada a esta ciudad. «Mis abuelos vivían en Pedregalejo y aún guardo el recuerdo de aquellas playas de chinos», recordó emocionado durante su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa. «Este reconocimiento tiene para mí un significado muy especial, porque Málaga forma parte de mi propia historia familiar», añadió ante un auditorio lleno de profesores, investigadores, familiares y amigos.

