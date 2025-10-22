La economía como «arte y compromiso»: la UMA inviste doctor honoris causa a Rafael Repullo

Rafael Repullo Labrador, economista reconocido por su rigor intelectual y por haber contribuido decisivamente al desarrollo de la teoría económica en España, evocó ayer en ... el Paraninfo de la Universidad de Málaga (UMA) una historia profundamente ligada a esta ciudad. «Mis abuelos vivían en Pedregalejo y aún guardo el recuerdo de aquellas playas de chinos», recordó emocionado durante su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa. «Este reconocimiento tiene para mí un significado muy especial, porque Málaga forma parte de mi propia historia familiar», añadió ante un auditorio lleno de profesores, investigadores, familiares y amigos.

La ceremonia, celebrada en el Paraninfo del campus de El Ejido, siguió todos los pasos protocolarios y fue presidida por el rector Teodomiro López Navarrete. El honor de ser su madrina y de pronunciar la laudatio recayó en Ana Lozano Vivas, catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quien destacó «su compromiso con la ciencia económica, su integridad profesional y su capacidad para generar un impacto positivo y duradero tanto en la academia como en la sociedad».

Lozano describió a Repullo como «una de las figuras más respetadas del pensamiento económico contemporáneo», capaz de «simplificar lo complejo y enseñar que detrás de cada modelo hay una historia». Subrayó que el doctor «personifica lo mejor de la tradición académica: la búsqueda de la verdad, la pasión por la enseñanza y la responsabilidad de contribuir al avance social y al conocimiento». Recordó también su papel decisivo en la organización del Congreso conjunto de la European Economic Association y la Econometric Society, celebrado en Málaga en 2012, «uno de los mayores eventos científicos de su ámbito en España».

La ceremonia contó con la presencia de numerosas autoridades académicas e institucionales, entre ellas el delegado territorial de Universidad, Miguel Briones, la concejala de Educación del Ayuntamiento, María Paz Flores, y la exrectora Adelaida de la Calle, además de decanos y miembros del Consejo Social. La ambientación musical corrió a cargo del conjunto 'Ensamble Músicos Concerto Málaga', que interpretó piezas académicas tradicionales hasta el Gaudeamus Igitur final.

De Pedregalejo al CEMFI

A lo largo de su carrera, Rafael Repullo ha dirigido el CEMFI, centro vinculado al Banco de España que combina investigación de vanguardia y formación de élite. Bajo su liderazgo, el instituto ha formado a más de setecientos economistas que hoy trabajan en universidades y organismos internacionales, entre ellos numerosos antiguos alumnos de la UMA. Además, diecisiete estudiantes malagueños han completado allí su formación, muchos de ellos hoy docentes del propio centro.

En su discurso, el economista repasó su vida y trayectoria: su nacimiento en Valencia (Venezuela), hijo de emigrantes españoles; su licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el Premio Extraordinario; su doctorado en la London School of Economics, con la tesis Equilibrium and Efficiency in Economies with a Sequence of Markets; y su regreso a España para incorporarse al Banco de España y fundar el CEMFI. «La economía, como toda disciplina científica, también posee una estética comparable a la de una obra de arte», afirmó, una frase que sintetizó su manera de entender la investigación: como equilibrio entre precisión y belleza intelectual.

Rigor con vocación humana

Repullo repasó también los temas que han marcado su carrera, desde el análisis de los bancos y el capital riesgo hasta los efectos de la regulación del capital bancario sobre la estabilidad financiera o la relación entre competencia y riesgo en el sistema bancario. «Este reconocimiento es el mayor que una universidad puede conceder a una persona que ha dedicado su ya larga carrera a la docencia y a la investigación», señaló.

El rector Teodomiro López cerró el acto alabando «la visión humanista que une ciencia y compromiso y que se refleja claramente en la trayectoria del profesor Rafael Repullo». Destacó sus estudios sobre competencia bancaria y regulación de capital «convertidos en referencias indispensables en la literatura económica», y recordó que «detrás de cada modelo económico hay personas y detrás de cada política, valores».

Con la imposición del birrete laureado, el Libro de la Ciencia, el anillo, los guantes blancos y la medalla doctoral, la Universidad de Málaga reconoció una vida dedicada al estudio, la verdad. Un reconocimiento que, como señaló Ana Lozano, «no sólo celebra su trayectoria, sino un legado que seguirá inspirando a generaciones futuras».