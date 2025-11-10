Luis Couceiro (Madrid, 1985) pasea por las instalaciones de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). Como el edifcio en sí, está de estreno en ... su cargo y se presta a atender a Diario SUR.

–¿Cómo es arrancar una universidad por primera vez?

–Estoy muy contento, la verdad. Empecé en este proyecto en el año 2020. Presentamos toda la documentación, todo lo que es la memoria de la creación de la universidad. En estos años, siempre ha primado la ilusión. Es un proyecto muy bonito. ¿Genera estrés? Claro. Pero es un estrés muy agradable porque sabes que lo que estás haciendo es algo útil para la sociedad.

–¿Le dio muchas vueltas cuando le ofrecieron el cargo?

–No, en absoluto. Lo vi muy claro cuando me lo propusieron. Para un académico, que te propongan como rector, es de las cosas más gratificantes que te pueden pasar a lo largo de tu carrera.

–¿Por qué Málaga y por qué ahora?

–Teníamos muy claro lo de Málaga. Es una ciudad que inspira modernidad, que es muy abierta y en la que el factor tecnología tiene un peso importante. La presencia del Málaga Tech Park es importante para nosotros para hacer la conexión con nuestro área de Business Tech. También tenemos en Málaga empresas importantes en el área de salud, que es algo muy importante para nosotros.

–¿Qué conclusiones saca de la inauguración del curso?

–Ha sido todo muy bonito. Es constatar hasta donde hemos llegado ya, aunque aún queda mucho. Pero, como he dicho, llevamos mucho tiempo trabajando en esto y nos hemos sentido muy acompañados en este inicio del curso.

Ampliar La imagen, tomada durante una clase, muestra un aula en la UAX. Marilú Báez

–¿Con cuántos alumnos arranca la UAX?

– Con unos 500 estudiantes. Estamos muy contentos. La acogida que hemos tenido ha sido espectacular.

–¿Cuál es la oferta académica?

–Pues tenemos diez grados y siete másteres. También tenemos un doble grado. Es verdad que no hemos puesto en marcha todos los másteres porque queremos ir de manera ordenada en este primer año. En las disciplinas de ciencias de la salud estamos muy completos. Estamos muy bien posicionados para facilitar las prácticas de nuestros estudiantes en las empresas. Tenemos acuerdos importantes como, por ejemplo, con el Málaga CF.

–¿Qué distingue a la UAX o dónde ve usted el valor añadido?

–Ese valor añadido está en la conexión con las empresas. Es algo que se fomenta desde el primer momento en los grados. Las empresas con las que trabajamos nos van proponiendo retos, nos proponen proyectos y los alumnos en el aula los van resolviendo.

–¿En qué se traduce tener un campus como el que está levantado la UAX?

–Siempre quisimos hacer un campus abierto a la ciudad. Y eso es lo que respira la arquitectura. Predomina el cristal. Queremos que exista la interrelación entre estudiantes, que el estudiante de enfermería se junte, por ejemplo, con el de farmacia.

–¿Cómo definiría la situación actual de la educación superior en Málaga, ahora que hay nuevos actores?

–Yo creo que es una gran noticia para Málaga. La competencia siempre es una oportunidad. El hecho de que haya varias universidades mejora la calidad porque nos obliga a ello. También aporta la ventaja al alumnado de poder elegir. Un problema que tenía Málaga es que ofrecía titulaciones de las que muchos se quedaban fuera. Hemos notado que muchas familias agradecen nuestra llegada en ese sentido, al no tener que mandar a su hijo fuera. Y las propias empresas también porque ven que el talento se puede retener aquí.

–¿Cuál cree que debe ser la relación de la UAX con al UMA, si es que debe existir alguna?

–Creo que entre todas las universidades tenemos que ir colaborando para afrontar todos los retos que vienen. Hay margen para trabajar conjuntamente con la UMA en grandes proyectos. La UMA tiene a grandes investigadores. Nosotros hemos podido traer de vuelta a profesores que estaban trabajando fuera. Entonces, nos encantaría sumar a universidades como la UMA a nuestros proyectos.

–Hay quien piensa que un titulo expedido por una universidad privada no tiene el mismo valor. Imagino que no lo comparte.

–Estamos en lo más alto de los ranking de empleabilidad. También es algo que nos dicen las propias empresas, que ven en nuestros estudiantes a un profesional adaptado a la realidad. Un estudiante con excelencia académica y que está en contacto con el mundo real de la empresa. Está claro que para las empresas nuestros títulos tienen mucho valor.

–¿Una universidad debería proporcionar algo más que empleabilidad?

–Es que para nosotros las cosas van de la mano. Dotamos a nuestros estudiantes de conocimiento y excelencia, también en la parte humana, y eso repercute en su empleabilidad. Al final, todo está relacionado.

–¿Le gusta la palabra competitividad?

–Yo creo que cada uno tiene que hacer su inversión para sí mismo, trabajar en lo que cree y esforzarse. Luego, las oportunidades irán llegando. Entonces, yo creo que lo importante es formarse y ser buena persona. Creo que es muy importante, cuando estás en tu puesto de trabajo, ser buena persona.

–¿Dónde ve a la UAX dentro de diez años?

–La veo siendo referente, la veo como la universidad más prestigiosa del sur de Europa, con un componente internacional muy fuerte. Ya tenemos a muchos estudiantes internacionales con nosotros. Veo una universidad volcada en la investigación y muy abierta a la sociedad malagueña. En un plazo de cinco años, queremos lograr unos 4.500 estudiantes.

–¿Cómo es el claustro de la UAX?

–Hay un mix. Nuestro modelo tradicional es tener un claustro académico, investigador y también profesional. Ahora mismo estamos poniendo más esfuerzos en el personal investigador. Estoy muy orgulloso de las personas que hay. Casi todo los profesores son malagueños o llevan tiempo residiendo aquí. Es un claustro muy local, con muchos doctores.