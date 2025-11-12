Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de archivo de una protesta de estudiantes en su paso frente al Rectorado de la UMA. SUR

El consejo de estudiantes convoca cinco días de huelga en la Universidad de Málaga

El paro académico, que está previsto del 1 al 5 de diciembre, pretende denunciar la «infrafinanciación de la universidad» y la nueva ley regional para la enseñanza superior

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

La Universidad de Málaga (UMA) vivirá un diciembre caliente. El Consejo de Estudiantes (CEUMA) ha convocado una huelga para los primeros cinco días del mes ... con el objetivo de denunciar la «infrafinanciación que lleva años sufriendo la universidad» y para mostrar su rechazo a la nueva ley regional que regula la enseñanza superior, la llamada LUPA. Esta convocatoria ha sido confirmada a SUR por el presidente de CEUMA, Javier Borrego, tras una reunión que han mantenido los responsables del consejo con el rector de la UMA, Teodomiro López, en el que se ha abordado este parón académico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  6. 6 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El consejo de estudiantes convoca cinco días de huelga en la Universidad de Málaga

El consejo de estudiantes convoca cinco días de huelga en la Universidad de Málaga