El consejo de estudiantes convoca cinco días de huelga en la Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga (UMA) vivirá un diciembre caliente. El Consejo de Estudiantes (CEUMA) ha convocado una huelga para los primeros cinco días del mes ... con el objetivo de denunciar la «infrafinanciación que lleva años sufriendo la universidad» y para mostrar su rechazo a la nueva ley regional que regula la enseñanza superior, la llamada LUPA. Esta convocatoria ha sido confirmada a SUR por el presidente de CEUMA, Javier Borrego, tras una reunión que han mantenido los responsables del consejo con el rector de la UMA, Teodomiro López, en el que se ha abordado este parón académico.

El parón académico que se ha aprobado está previsto del 1 al 5 de diciembre y apela a todos los estudiantes de la UMA. La complicada situación económica que atraviesa la universidad, denuncia CEUMA, estaría afectando a los alumno. Por un lado, por la bajada de calidad de la docencia provocada por una supuesta falta de medios. Por otro, por el recorte generalizado en muchas áreas de la universidad.

El segundo motivo que fundamenta la huelga para CEUMA está en el proyecto de Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA). Este proyecto acaba de superar el debate a la totalidad en el Parlamento andaluz y se acerca así la creación de un nuevo marco regulatorio para la enseñanza superior en Andalucía. Para los representantes de CEUMA, «un paso más en la privatización de la universidad».

Derechos del estudiante

Por parte de CEUMA, se ha divulgado una notificación en la que informan a los estudiantes de los derechos que tienen si secundan la huelga y sobre cómo serían las clases en los días de parón académico. En la misma se afirma que «no se pueden hacer exámenes de ningún tipo, prácticas, salidas de campo o cualquier actividad evaluable en general». Los profesores tampoco podrían avanzar en el temario de las asignaturas.

Sí estaría permitido hacer tutorías con los profesores sobre temario ya visto, hacer clases de repaso de temario ya visto y hacer clases de ejercicios que no sean nuevos tipos. En todo caso, por parte de CEUMA se insiste en que la participación en el parón sea masiva.

SUR ha consultado a fuentes oficiales de la UMA para conocer la versión de la institución académica. Según se ha explicado, en estos momentos se está analizando hasta dónde llega esta parón académico a nivel estatuario y sí se hace extensible también al profesorado.