Una imagen de archivo del Rectorado de la UMA. Salvador Salas

Catedráticos a dos velocidades en Málaga

La ANECA acredita profesores a un ritmo que la UMA no puede asumir, con un centenar a la espera de materializar su promoción de categoría

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Crece el número de profesores de la Universidad de Málaga (UMA) que están pendiente de un ascenso profesional a la categoría de catedrático. Según la ... información recabada por este periódico, este colectivo ya supera el centenar y se está generando una bola de nieve. El proceso para convertirse en catedrático exige la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El problema que existe en estos momentos en la UMA está en el desfase que hay entre el ritmo de acreditaciones que realiza la ANECA y la capacidad de la propia universidad para asumir estas plazas sin que ponga en peligro la estabilidad financiera de la institución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

