Catedráticos a dos velocidades en Málaga

Crece el número de profesores de la Universidad de Málaga (UMA) que están pendiente de un ascenso profesional a la categoría de catedrático. Según la ... información recabada por este periódico, este colectivo ya supera el centenar y se está generando una bola de nieve. El proceso para convertirse en catedrático exige la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El problema que existe en estos momentos en la UMA está en el desfase que hay entre el ritmo de acreditaciones que realiza la ANECA y la capacidad de la propia universidad para asumir estas plazas sin que ponga en peligro la estabilidad financiera de la institución.

En la medida que aumenta el número de docentes e investigadores (PDI) que engrosa la lista de acreditados a catedrático, crece también el malestar ante la falta de un horizonte claro. Para canalizar este cabreo, los afectados se han agrupado en un colectivo bautizado como ACUMA. «Nuestra situación vulnera los principios básicos de justicia, mérito y equidad, y supone un agravio comparativo respecto a otras universidades andaluzas», sostienen sus integrantes.

Para entender el problema, cabe explicar el proceso que rige para el ascenso a catedrático. Es la culminación profesional en la carrera de un docente universitario y exige un recorrido plagado de investigación y publicación de trabajos. Ese historial se presenta a la ANECA, que luego decide si se cumplen los criterios para ascender a catedrático. Con el visto bueno de la ANECA, la universidad saca a concurso la correspondiente plaza (no existe obligación) y en la mayoría de casos acaba en manos del docente que ya acumula años de trabajo en el respectivo departamento.

Ampliar Una imagen de archivo de una protesta de los profesores acreditados a catedrático, frente al Rectorado de la UMA. Migue Fernández

Además del prestigio que está ligado a la denominación de catedrático, la promoción trae consigo un importante aumento de sueldo. Según las distintas fuentes consultadas, en el caso de la UMA supone alrededor de 12.000 euros anuales. Salvador Pineda es profesor de Ingeniería Eléctrica y es uno de los afectados por el actual contexto. Obtuvo la acreditación como catedrático en abril de 2024. «Lo normal es que hubiera obtenido mi plaza dentro de los cuatro o cinco meses siguientes», lamenta en una conversación telefónica con SUR.

«En la inauguración del curso, el consejero de Universidad dijo que se iban a inyectar 3,8 millones de euros para la promoción y la estabilización. Lo único para lo que ha servido ha sido para desmovilizar a la gente. Porque después nos hemos reunido con el equipo de gobierno de la UMA y nos dicen que el dinero no ha llegado ni se va a utilizar para la estabilización y promoción del personal sino que se tiene que utilizar para reducir la deuda», añade Pineda.

Comprensión

Bartolomé Andreo es vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UMA y el responsable directo para tratar este asunto. En una conversación con este periódico muestra empatía y comprensión por el colectivo de catedráticos acreditados, pero señala en varias ocasiones que el equipo de gobierno tiene un margen de actuación muy limitado por el plan de ajuste al que está sometido la universidad.

El vicerrector insiste en que se ha reunido en varias ocasiones con el colectivo en cuestión y que siempre ha existido una comunicación «desde la total transparencia». Andreo también remarca la voluntad de la UMA para sacar nuevas plazas en la medida de lo posible, aunque remarca siempre el momento complejo que vive la universidad.

«Evidentemente, nosotros tratamos de optimizar las plazas en relación a la disponibilidad presupuestaria para dar satisfacción a esas acreditaciones. Pero, lógicamente, tiene que ser al ritmo que podamos hacerlo porque no nos podemos saltar un plan de ajuste que está firmado entre la consejería y la universidad, y tenemos que actuar con criterios de sostenibilidad financiera», detalla.

Un ejemplo de la voluntad de la UMA para materializar el ascenso profesional de profesores a la categoría de catedrático está en la convocatoria de 35 plazas a catedrático que realizó la universidad este verano. A dicha convocatoria, hay que sumar dos plazas nuevas que han sido aprobadas, la semana pasada, en un consejo de gobierno extraordinario celebrado este martes.

Bartolomé Andreo, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UMA «Nosotros tratamos de optimizar las plazas en relación a la disponibilidad presupuestaria para dar satisfacción a esas acreditaciones»

Según Andreo, la intención del equipo de gobierno pasa por sacar nuevas plazas en 2026, aunque el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UMA también deja claro que estas hipotéticas convocatorias no pueden ir en consonancia con el número de acreditados a catedrático que va rubricando la ANECA.

En todo caso, Andreo destaca el esfuerzo realizado por la UMA en un contexto económico muy delicado: «En menos de dos años ha dotado 192 plazas de titular y 45 de catedrático, con la autorización de la Junta, manteniendo a su vez la sostenibilidad financiera dentro del plan de ajuste institucional».