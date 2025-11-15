Zaragoza-Unicaja: Fin de gira

El Unicaja pondrá fin a su gira de tres partidos a domicilio en el Príncipe Felipe de Zaragoza, en un partido lleno de matices y ... en una tesitura interesante para valorar cuál es el estado anímico del equipo tras la dolorosa derrota en Andorra y el 'festín' que se dio el miércoles en Turquía, ante el Mersin, en la Champions. El partido, el último de una semana frenética y que ha estado repleta de viajes, comenzará a las 19.00 horas (DAZN).

Ambos equipos se encontrarán en un momento presente muy similar, aunque sus aspiraciones, a la larga, sean bien diferentes. Los dos cayeron en su último partido de Liga ACB de una forma abultada y cruel –el Unicaja lo hizo en Andorra (98-74) y el Zaragoza, en Bilbao (106-75)–y tuvieron la oportunidad de resarcirse con un triunfo contundente, en competición europea, durante la semana: el Unicaja se desquitó ante el Mersin (77-100) y el equipo maño, frente al Anarthosis (89-61) en la FIBA Europe Cup. Además, ambos equipos son líderes de sus respectivos grupos en Europa. El Unicaja, eso sí, lo hace con la condición de invicto.

El último precedente entre ambos clubes en territorio maño es una prueba más de la dificultad que históricamente ha tenido esta plaza para el equipo malagueño. De las quince ocasiones en las que se han visto las caras en el Príncipe Felipe, el Unicaja ha ganado en siete de ellas y ha perdido en ocho. La última, en marzo de este año, cayó del lado del equipo que entonces dirigía Porfi Fisac (84-69). En casa, eso sí, la balanza se decanta ligeramente hacia el lado malagueño (10-8).

Ibon Navarro, en la previa, aseguró que el rival juega con un extra de energía en su casa y lo definió como un equipo que basa su éxito en las recuperaciones, en el juego a campo abierto, en el control del rebote y en la agresividad sin balón. Su hombre más peligroso es el 'tres' Santi Yusta, que este curso promedia 18,7 puntos, 4,5 rebotes 2,3 asistencias y 23,7 créditos de valoración. El técnico rival, Jesús Ramírez, no podrá contar con Emir Kabaca, aunque es optimista con la posible presencia de Dj Stephens. En el Unicaja, por su lado, se espera que estén todos menos el lesionado de larga duración David Kravish.

Ambos conjuntos están unidos, esta temporada, por el hilo de Emir Sulejmanovic, que dejó la ciudad de El Pilar el pasado verano para unirse al proyecto del Unicaja. Fue uno de sus hombres más destacados la pasada campaña y hoy será la primera vez que juegue en Zaragoza tras su salida. Y también de Barreiro, con un dulce pasado en la ciudad maña.