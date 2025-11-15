Wilmer Mejía, decisivo en el primer triunfo del Unicaja Alhaurín de la Torre

El Unicaja Alhaurín de la Torre firmó su mejor actuación de la temporada para vencer al líder de la Liga U22 y lograr un triunfo ... de enorme peso en el Blas Infante. El conjunto de Manuel Trujillo completó un partido lleno de personalidad, energía y acierto para imponerse al Fundación CB Canarias (87-82) y romper su condición de invicto. La gran irrupción de Wilmer Mejía, dominante en su debut con 31 puntos, y el impacto de un inspirado Javier Valero en el último cuarto, autor de 13 tantos, fueron decisivos para que los malagueños estrenaran su casillero de victorias. Mejía llegó al club esta misma semana y su impacto en el equipo cajista ha sido inmediato. Defensivamente tiene que mejorar, pero sus números a nivel ofensivo fueron destacados (10/20 T2, 1/5 T3, 8/9 TL y 6 rebotes).

El duelo comenzó con un ritmo muy alto, con Wilmer Mejía tirando del Unicaja Alhaurín de la Torre desde el inicio con 6 puntos y Louis Riga respondiendo para mantener al Fundación CB Canarias cerca (17-14, min. 7). En los últimos compases del cuarto bajó el ritmo anotador, pero el equipo de Trujillo supo mantenerse por delante para cerrar el primer acto 24-21.

En el segundo periodo, las imprecisiones frenaron a los malagueños y el físico del equipo tinerfeño empezó a marcar diferencias. Aun así, un parcial 9-2 devolvió confianza al Unicaja Alhaurín de la Torre, que consiguió llegar al descanso muy vivo en el partido (37-40).

La salida del vestuario fue excelente para los locales, que recuperaron el mando del marcador. Sin embargo, Dylan Bordón castigó con 8 puntos consecutivos y volvió a poner por delante al Canarias (47-48, min. 24). Un parcial 4-9 obligó a Trujillo a parar el partido (51-57), y la reacción no tardó en llegar: el Unicaja Alhaurín de la Torre recortó la diferencia hasta el 63-66 para encarar el último periodo con opciones.

El último cuarto fue el escenario del gran impulso final. La 'Valeromanía' se desató con 8 puntos casi consecutivos del jiennense, sumados a dos faltas recibidas que dieron aire a los malagueños y los colocaron 75-69. A partir de ahí, el conjunto de Trujillo jugó con mucha madurez, controló el ritmo y cerró el partido con autoridad para firmar un merecido 87-82.