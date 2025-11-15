Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Wilmer Mejía intenta una canasta a aro pasado. ACB FOTOS
Wilmer Mejía, decisivo en el primer triunfo del Unicaja Alhaurín de la Torre

El equipo malagueño logró vencer al Fundación Canarias con 31 puntos del alero dominicano fichado esta semana

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30

El Unicaja Alhaurín de la Torre firmó su mejor actuación de la temporada para vencer al líder de la Liga U22 y lograr un triunfo ... de enorme peso en el Blas Infante. El conjunto de Manuel Trujillo completó un partido lleno de personalidad, energía y acierto para imponerse al Fundación CB Canarias (87-82) y romper su condición de invicto. La gran irrupción de Wilmer Mejía, dominante en su debut con 31 puntos, y el impacto de un inspirado Javier Valero en el último cuarto, autor de 13 tantos, fueron decisivos para que los malagueños estrenaran su casillero de victorias. Mejía llegó al club esta misma semana y su impacto en el equipo cajista ha sido inmediato. Defensivamente tiene que mejorar, pero sus números a nivel ofensivo fueron destacados (10/20 T2, 1/5 T3, 8/9 TL y 6 rebotes).

