Vídeo resumen de la derrota del Unicaja en Andorra
El equipo malagueño encajó una abultada derrota que trastoca los planes
Málaga
Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01
El Unicaja encajó una derrota inesperada que altera sus cuentas para la Copa del Rey. La visita al penúlti clasificado de la liga aparecía como ... perfecta para engorgar el casillero de victorias, pero sucedió todo lo contrario. El Andorra pasó por encima de un Unicaja desconocido que dejó sensaciones preocupantes.
Los siete triples en el primer cuarto encarrilaron el partido para el equipo local, que no encontró oposición en la frágil defensa cajista. La intensidad del Andorra se multiplicó y el Unicaja no supo reaccionar. Algún detalle de Duarte, también de Webb y Balcerowski, pero poco más.
