Vídeo: Así juega Augustine Rubit, el recambio de Kravish
El experimentado jugador estadounidense cuenta con una gran experiencia en el baloncesto europeo
Málaga
Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:21
El Unicaja ha elegido a Augustine Rubit como recambio de David Kravish para lo que falta de temporada. Se trata de un jugador contrastado, ... aunque ya veterano, pues tiene 36 años. El ala-pívot milita actualmente en el Lietkabelis lituano que este domingo tiene partido de liga, así que habrá que ver si Rubit es convocado.
El Unicaja espera concretar la operación en los próximos días para que Augustine Rubit esté en Málaga cara a la siguiente jornada liguera ante el Manresa. Este ala-pívot es un jugador que conoce perfectamente el juego y apunta a recambio solvente para Kravish. Esta temporada promedia 13 puntos y seis rebotes en la liga lituana.
