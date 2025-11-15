Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Augustine Rubit lanza a canasta en un partido con el Lietkabelis. EUROCUP
Vídeo: Así juega Augustine Rubit, el recambio de Kravish

El experimentado jugador estadounidense cuenta con una gran experiencia en el baloncesto europeo

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:21

El Unicaja ha elegido a Augustine Rubit como recambio de David Kravish para lo que falta de temporada. Se trata de un jugador contrastado, ... aunque ya veterano, pues tiene 36 años. El ala-pívot milita actualmente en el Lietkabelis lituano que este domingo tiene partido de liga, así que habrá que ver si Rubit es convocado.

