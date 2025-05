El Valencia duda entre seguir bajo el paraguas de la Euroliga o pasarse a la Champions La subasta de las 'wildcards' en la competición que dirige Motiejunas, cada vez más caras, no gusta en el cuadro taronja, seducido por la BCL y la alianza entre la FIBA y el torneo que la NBA lanzará en Europa

Nacho Carmona Málaga Viernes, 9 de mayo 2025, 14:50 Comenta Compartir

El Alba Berlín ya ha confirmado que jugará en la BCL la próxima temporada y cabe la posibilidad de que no sea el único equipo ... que se pase del 'universo Euroliga' al de la FIBA. El Valencia Basket, que no está conforme con el modo en el que se están subastando las 'wildcards' para disputar la Euroliga, cada año más caras sin garantía alguna de que se vea reflejado de vuelta en ingresos, no tiene aún decidido su futuro cercano en Europa, según adelantó el periódico de este grupo Las Provincias.

La alianza entre la FIBA, organismo organizador de la BCL, y la NBA para lanzar una competición en Europa seduce en la Fonteta, que vería con buenos ojos unirse al Unicaja y a La Laguna Tenerife en la Champions, sabedores de que podría ser una vía de entrada, a medio plazo, para la competición de la que Adam Silver es comisionado. En lo deportivo, si el cuadro naranja se decide a dar el paso, la BCL podría contar con más nivel que la Eurocup, teniendo en cuenta el cartel de equipos que ya han confirmado su presencia cara a la próxima edición. El factor económico también tira. Bajo el paraguas de la FIBA, el ganador de la competición puede ingresar alrededor de un millón de euros. En la Eurocup, con un nivel deportivo similar, los ingresos medios son de 100.000 euros, con opción a incrementar el montante a 400.000 euros si se sale campeón, tal y como declaró el director general del club, Enric Carbonell, en una entrevista en Las Provincias el pasado febrero.

