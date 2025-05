Unicaja-Barça: una serie inédita

Resulta curioso que, de las diez veces que el Unicaja y el Barcelona se han visto las caras en una eliminatoria por el título de ... la Liga ACB, el factor cancha haya caído siempre del lado azulgrana. La semana que viene, en el undécimo cruce de caminos de ambos clubes por un título liguero, será la primera vez que el Unicaja goce de esta ventaja, un supuesto privilegio fruto del buen trabajo realizado en la fase regular. Esta particularidad gana más peso si cabe teniendo en cuenta que el Barça es el rival al que más veces se ha enfrentado el Unicaja a lo largo de su historia (144), con 44 triunfos para los malagueños y 100 para los catalanes. La de estos cuartos de final será una serie anormalmente inédita debido, principalmente, a esta característica.

La trayectoria global de ambos equipos en eliminatorias de este tipo no resulta demasiado esperanzadora para el Unicaja, aunque siempre se ha dicho que las estadísticas están para romperlas. El Barcelona ha conseguido superar el 100% de los cruces en los que se ha enfrentado al equipo que malagueño en la ACB, que, eso sí, nunca se lo puso fácil: en la mirad de las ocasiones fue necesario jugar todos los partidos para decidir al ganador. Tres veces se han enfrentado en cuartos de final, seis en semifinales y una en una final: en el subcampeonato conseguido en 1995, que fue, a su vez, la primera eliminatoria entre ambos en unos 'play-off' liguero.

En total han librado 38 batallas tras la fase regular: 23 en Barcelona y 15 en Málaga, con un total de diez triunfos para el Unicaja, seis en casa y cuatro en la ciudad condal, datos que pronuncian la importancia del factor cancha en enfrentamientos de este tipo, pese a que la pasada campaña saliese del revés en la serie de semifinales ante el UCAM Murcia. El primer partido será el próximo martes (3 de junio) a las 21.15 horas y el segundo, el jueves en el Palau, a las 19.00. El tercero, en caso de ser necesario, se disputaría el domingo a las 12.30 horas.

El precedente de la Euroliga

No obstante, a lo largo de la historia el Barcelona no siempre se ha salido con la suya. El Unicaja le ganó una serie eliminatoria, aunque no fue en la ACB. Sucedió en los cuartos de final de la Euroliga del año 2007, en el cruce en el que el Unicaja logró alcanzar, por primera y única vez en su historia, la Final Four de la máxima competición europea. Fue al mejor de tres. El cuadro malagueño ganó los dos partidos en el Martín Carpena y cayó, entre tanto, en el Palau, obteniendo un resultado global favorable. El Unicaja estaba dirigido por Sergio Scariolo y el conjunto azulgrana, por Dusko Ivanovic.

En caso de vencer se enfrentaría al ganador del cruce entre el Real Madrid y el Baskonia, pero esa historia es ahora mismo un supuesto. Por el lado de la muerte del cuadro, con los 'Euroligas' en el camino, el Unicaja ya se conjura cara al último gran objetivo del año, que es también el único título que falta por conquistar esta temporada y desde que Ibon Navarro llegó al banquillo del Carpena.