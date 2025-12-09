Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Barreiro, ante el Filou Oostende en el partido de ida, en el Carpena. FIBA
Basketball Champions League

El Unicaja, de vuelta a Oostende con los deberes casi hechos

Regresa a la ciudad belga también esta temporada, con el pase al 'Round of 16' virtualmente sellado y el aliciente del debut de Rubit

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:21

El Unicaja volverá a Oostende, un destino cada vez más habitual en sus aventuras europeas, con los deberes hechos y el billete para el 'Round ... of 16' virtualmente sellado, con pleno de triunfos en su casillero. El equipo vuelve a ponerse en 'modo Champions' tras regresar a la competición después de la ventana y de conseguir una trascendental victoria en el pabellón del Hiopos Lleida (88-89). El partido, lejos de tener una gran trascendencia en lo meramente clasificatorio o resultadista, se presenta como una oportunidad ideal para meter en dinámica a los nuevos fichajes, Audige y Rubit.

