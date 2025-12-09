El Unicaja, de vuelta a Oostende con los deberes casi hechos

El Unicaja volverá a Oostende, un destino cada vez más habitual en sus aventuras europeas, con los deberes hechos y el billete para el 'Round ... of 16' virtualmente sellado, con pleno de triunfos en su casillero. El equipo vuelve a ponerse en 'modo Champions' tras regresar a la competición después de la ventana y de conseguir una trascendental victoria en el pabellón del Hiopos Lleida (88-89). El partido, lejos de tener una gran trascendencia en lo meramente clasificatorio o resultadista, se presenta como una oportunidad ideal para meter en dinámica a los nuevos fichajes, Audige y Rubit.

El primero de ellos disputó sus primeros minutos en Lérida, el pasado sábado (apenas 3:39, en el segundo cuarto, algo lógico teniendo en cuenta que casi no le ha dado tiempo a trabajar con el grupo) y el segundo aún no ha podido debutar por un cuadro vírico. Una bronquitis, concretamente. Ya está mejor, viajará con el equipo y se espera que dispute sus primeros minutos como jugador del Unicaja en la cancha del Filou Oostende. Se quedan fuera de la convocatoria por descanso Perry, Tyson Pérez y Tillie, mientras que viajarán los canteranos Manu Trujillo y Butajevas. Para Audige será un encuentro especial, pues en el equipo belga afrontó su primera aventura europea, hace temporada y media, tras pasar por la NCAA y la G-League estadounidenses.

El Unicaja, que podría hacer matemático su pase a la siguiente fase incluso perdiendo, ya conoce al que será uno de sus compañeros de viaje en el 'Round of 16', que comenzará ya en 2026, a finales de enero. El Joventut será uno de sus tres compañeros de viaje en el Grupo K. El nivel de la competición ha subido considerablemente este año y la posibilidad de que se den emparejamientos asequibles es cada vez más pequeña cuando el campeonato avanza y los equipos más débiles van cayendo eliminados.

El caso del Filou Oostende, que fue rival del Unicaja en la primera fase de la BCL también en la pasada temporada, resulta curioso. Es último del Grupo G con cero triunfos y cuatro derrotas (está en la situación opuesta al Unicaja) y está virtualmente eliminado de la competición. No se le han dado bien las cosas en Europa, aunque en la BNXT League, la competición doméstica de Bélgica y Países Bajos, es segundo con un balance de 9-1, sólo por detrás del Antwerp Giants.

En el partido de ida el Unicaja venció con un contundente marcador de 102-80. Tuvo el partido bajo control en todo momento, aunque fue al final cuando le asestó el golpe de gracia definitivo para terminar con su mayor renta de puntos. Su jugador más peligroso es su base titular, Noam Yaacov, que promedia 16,3 puntos y 7,0 asistencias por partido.