El Unicaja visita a un Andorra en números de descenso

Con la victoria ante el Básquet Girona, el unicaja abrió una parte más favorable del calendario que continuará el próximo sábado en la pista del ... Morabanc Andorra (21.00 horas). El conjunto que dirige Joan Plaza ha comenzado realmente mal la temporada y ocupa uno de los dos puestos de descenso a Primera FEB.

El registro de 1 a 4 es el peor comienzo de los últimos 10 años del Morabanc Andorra e iguala así el balance de la temporada 2021-2022, cuando descendió a la Primera FEB. Esa campaña la comenzó con Ibon Navarro en el banquillo, pero el vasco fue destituido en el mes de febrero. El cambio de técnico no le valió al equipo del Principado para remontar el vuelo y acabó perdiendo la categoría. Un mes después de aquella situación tan compleja, Navarro fue contratado por el Unicaja, que también bordeaba los puestos de descenso, algo que logró evitar.

El Andorra es junto al Covirán Granada el peor equipo de la Liga ACB y, sobre el papel, parece un rival perfecto para que el Unicaja estire su racha positiva con una nueva victoria. El único triunfo de los andorranos fue ante el Girona, un partido que se resolvió después de dos prórrogas. Al margen de ese encuentro ha perdido frente al UCAM Murcia, La Laguna Tenerife, Dreamland Gran Canaria y Surne Bilbao. Es decir, salvando al equipo tinerfeño, no se ha enfrentado a ninguno de los equipos de la Euroliga, los más complejos, por lo que su situación puede ir a peor.