Castañeda, durante el partido contra el Bilbao. ACB FOTOS
Mercado de fichajes

El Unicaja valora ya todas las opciones con Xavier Castañeda

El jugador no termina de adaptarse y el club explora alternativas en caso de que tenga que realizar otro cambio en la plantilla

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 10:41

Comenta

El futuro de Xavier Castañeda en el Unicaja es incierto. El rendimiento del base estadounidense no está respondiendo a lo esperado y el club cajista ... contempla ya todas las posibilidades si no hay un cambio rápido. La temporada acaba de comenzar, sólo se ha disputado un mes de competición, pero la adaptación de Castañeda no es la que se esperaba. Se sabía que llegaba a Málaga después de cinco meses sin competir y que necesitaría una puesta a punto física importante. Hizo casi toda la pretemporada, aunque tuvo algún contratiempo físico, y luego ya ha estado integrado en el equipo. Varias agencias de representación confirmaron que el club malagueño ha recabado distintos nombres de escoltas en caso de que decida dar el paso de prescindir de Castañeda.

