El Unicaja toca en la puerta del líder

El Unicaja afrontará su tercera batalla titánica consecutiva hoy (20.00 horas) en el Santiago Martín de Tenerife. Tras vencer al Gran Canaria y caer ... ante el Barcelona en sus últimos dos compromisos domésticos, se las verá con otro de los llamados 'cocos' de la Liga Endesa sin descanso ni tregua. Y será, además, su segundo viaje al archipiélago canario en dos semanas, pues ante el equipo canarión también se midió a domicilio. El partido se podrá ver por televisión a través de DAZN.

Es pronto para sacar conclusiones, pero La Laguna Tenerife se presenta en este inicio de campaña como uno de los rivales a batir en la Liga Endesa. Ya avisó en la Supercopa, poniendo contra las cuerdas al Real Madrid de Scariolo, y en la fase regular ha dado también algún golpe en la mesa. Ganó al Baxi Manresa, al Morabanc Andorra y al UCAM Murcia en sus tres primeros compromisos, alcanzo el liderato cuando esto recién comienza gracias a su favorable 'basket average' (+59), el mejor de los dieciocho hasta el momento. El del Unicaja será su test más exigente hasta la fecha. El cuadro malagueño, por su lado, venció al Surne Bilbao y al Gran Canaria en sus dos primeros envites y murió en la orilla ante el Barça el pasado domingo, castigado por su falta de acierto en tiros de tres.

Ambos conjuntos están en la lista de favoritos para ganar la Champions, una temporada más. Son dos de los clubes más laureados de la historia de la competición y esperarán llegar con opciones al final de un camino en el que el Unicaja ha sido el que más lejos ha llegado en las últimas dos ediciones. Una campaña más, senderos paralelos para ambos clubes en la Liga y en Europa. Ambos lideran y dominan con mano de hierro sus grupos en esta fase inicial de la competición.

Eso sí, esta semana llegan algo menos cargados tras descansar en la competición FIBA, que ha dado un respiro a estos dos clubes. Paradójicamente, eso no significa que en el Unicaja lleguen en mejor estado: Ibon Navarro confirmó que Djedovic y Sulejmanovic serán baja por un problema en el aductor y un esguince de tobillo, respectivamente. Tillie, que es duda por una contusión en la rodilla, ha viajado, y su evolución durante el día marcará su disponibilidad, aunque ha avisado de que es complicado.

Más allá de los líderes interiores y exteriores de este equipo de autor, Shermadini y Marcelinho Huertas, respectivamente, este año está destacando sobremanera el excajista Jaime Fernández, con un promedio de casi 17 puntos por partido y más de 20 créditos de valoración. El bloque del cuadro tinerfeño, que lleva trabajando y jugando junto varias temporadas, hace al equipo ser muy rico tácticamente. El excajista Abromaitis, que ha hablado sobre el Unicaja y el partido esta semana, aseguró que el Tenerife ha de imponer su estilo de juego (más lento, de madurar las posesiones) para alargar su condición de invicto.