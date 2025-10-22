¿Unicaja o Tenerife, quién reinará ahora?

El gran momento deportivo que ha vivido el Unicaja desde el verano de 2022 ha provocado que casi no encuentre rival en España y, por ... supuesto, en la Basketball Champions League, torneo que ha ganado en dos ocasiones. La gran trayectoria adornada con siete títulos ha contado con el Tenerife como adversario habitual desde 2023 cuando llegó la explosión cajista.

Este periodo de bonanza del club malagueño es más amplio en el caso de su rival de este sábado, que lleva ya siete años como alternativa a los grandes y demostrando una asombrosa regularidad en la Liga, la Copa y la Champions. Ese modelo de continuidad en la plantilla que tan bien le ha ido a los canarios, es lo que se ha implantado en Málaga.

La tendencia al alza del Tenerife se vio reflejada en una casi abrumadora superioridad ante el Unicaja. En 2019, el equipo de La Laguna abrió su etapa de claro crecimiento. Desde ese año hasta la Final Four de la Champions de 2023 en Málaga, los isleños ganaron nueve de los 11 partidos que jugaron. En esta franja conquistaron una Champions en 2022 (ya habían ganado otra en 2017) y dos Intercontinentales (2020 y 2023, además de la de 2017). Es una trayectoria casi tan exitosa como la que ha vivido el Unicaja, con la salvedad de que no ha ganado todavía un título nacional.

Los números 49 Un empate Las veces que se han enfrentado La Laguna Tenerife y el Unicaja en todas las competiciones, con un balance 31 victorias por 17 derrotas y un empate. 8/2 Balance El balance favorable al Unicaja en los últimos diez partidos con el Tenerife, dos de ellos en las finales de la Champions y la Copa de 2023.

Entonces llegó el reinado del Unicaja con un equipo que rompió moldes construido en el verano de 2022 y que ha marcado una época en el baloncesto nacional. Desde entonces, en los duelos directos, los de Ibon Navarro han ganado ocho de los últimos diez choques, incluidas las finales de la Copa del Rey de 2023 en Badalona y la final de la Champions en Belgrado en 2024. Las dos únicas victorias del Tenerife fueron en el partido justo después de la final del Belgrado y en los cuartos de final de la Copa del Rey de 2024 en Málaga; esta última, de las que duelen.

Esta rivalidad moderna y la irrupción del Unicaja ha impedido al Tenerife estirar su ciclo ganador, aunque es sorprendente la solidez que logra mantener el conjunto que dirige Txus Vidorreta temporada tras temporada estando en la pomada por los títulos y siempre arriba en la clasificación de la Liga ACB; de hecho, ahora es el líder.

Esta campaña los dos equipos han hecho más cambios de los habituales en sus plantillas, así que será interesante ver cómo evolucionan sus proyectos en frentes comunes. Ambos son los máximos favoritos al título de la Basketball Champions League y están capacitados para pelear por la Copa y ser cabezas de serie cara a la fase por el título. El de este sábado es sólo uno capítulo más en este mano a mano, que además se vio aderezado por los trasvases de jugadores de un club a otro, principalmente de Málaga a Tenerife con nombres como los de Shermadini, Jaime Fernández, Dani Díez, Abromaitis o Kyle Wiltjer.