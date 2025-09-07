El Unicaja regresa al Carpena dos meses después

El Unicaja regresará al Martín Carpena esta tarde después de poco más de dos meses. Lo hará en una de las citas más señaladas de ... su pretemporada, con motivo del Torneo Costa del Sol, para medirse al Real Madrid. Precisamente, el conjunto blanco fue el último rival al que se midió el cuadro malagueño en competición oficial, en ese mismo escenario, en las semifinales de los 'play-off' por el título de Liga.

Ambos son los clubes más laureados de este reputado torneo estival, con cinco campeonatos cada uno. El encuentro comenzará a las 18.00 horas y se podrá ver a través de 101 Televisión. El partido no está incluido en el abono de la temporada, aunque las entradas tienen un precio simbólico de 8 euros que se podrán adquirir en la página web del club.

Ibon Navarro no podrá contar con algunos jugadores. No estarán los lesionados Alberto Díaz, que se espera que pueda regresar en la Copa Andalucía; Dani Carrasco, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ante el Alba Berlín, el viernes; y tampoco Chris Duarte, recuperándose, ya en el tramo final, de su problema de espalda. Tampoco se podrá ver a Balcerowski, que jugará a las 11.00 horas los octavos de final del Eurobasket con Polonia, ante Bosnia, y queda la duda de Castañeda, que sí jugó en Melilla, pero fue baja en el primer partido del Torneo Costa del Sol por un proceso vírico.

También cuenta con algunas bajas señaladas el Real Madrid de Sergio Scariolo, uno de los entrenadores más laureados y queridos de la historia del Unicaja, que regresará al Carpena en esta nueva etapa de su dilatada carrera profesional. No estarán Théo Maledon, Gabriele Procida, Alberto Abalde, Gabriel Deck y Hezonja. Sí estarán los nuevos fichajes Chuma Okeke e Izan Almansa.

Será el tercer examen de la pretemporada y también el más exigente, en el que el objetivo será ir puliendo sensaciones, tratar de esquivar las lesiones y seguir con la trayectoria inmaculada del equipo en este período preparatorio. Hasta el momento, dos de dos triunfos, ante el Melilla de la Primera FEB y el cuadro berlinés, que este año competirá en la BCL tras decir adiós a la Euroliga.