El Unicaja precisa una reacción convincente para acallar el ruido

El Unicaja vuelve a jugar y esta es la mejor noticia posible para el equipo malagueño. La fea derrota en la pista del Morabanc Andorra ... ha generado un ruido atronador alrededor del equipo malagueño por sus resultados y el rendimiento de varios jugadores. Con un ojo puesto en el mercado de fichajes, esta tarde (18.00 horas, Courtside) se enfrenta al Mersin, segundo clasificado del grupo G de la Basketball Champions League y al que ya ganó de paliza en la ida. Teóricamente no debería ser un partido complejo para el conjunto que dirige Ibon Navarro, pero ahora, sin Kravish y con varios jugadores en el disparadero, las cosas no están tan claras.

El Unicaja parece más vulnerable y eso que sus resultados son calcados a los de hace dos campañas y a la primera de Ibon Navarro en Málaga. El partido ante el Mersin es una excelente oportunidad para reconducir la situación, aunque necesita un triunfo convincente que demuestre que lo de Andorra fue un accidente parecido al que sufrió la pasada temporada en Manresa cuando perdió por 40 puntos. La victoria en la ciudad del sur de Turquía permitiría al Unicaja certificar su presencia en la siguiente fase, a la espera de confirmar el primer puesto.

El Mersin es décimo en su liga, en la que ha ganado dos de las cinco jornadas disputadas, pero en la Champions es el rival directo del Unicaja por el liderato, a pesar del contundente 97-66. El equipo turco venció al Karditsa y al Oostende y en su cancha pondrá las cosas difíciles. Como se vio en Málaga, su rotación es corta y se basa en su núcleo de jugadores estadounidenses, liderado por el anotador Anthony Cowan, el veterano Justin Cobbs y el anglo-nigeriano Gabriel Olaseni, que en Málaga no estuvo acertado, pero que ahora puede beneficiarse de la debilidad interior del equipo cajista.

Curiosamente, aquel partido jugado el 8 de octubre fue el mejor hasta ahora de Xavier Castañeda, pero desde entonces el base ha estado negado. Este miércoles tendrá una oportunidad para demostrar sus cualidades, aunque la realidad es que el tiempo se le acaba en Málaga y el club le busca un recambio en el mercado.