Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Djedovic e Ibon Navarro, ayer a la salida del Carpena camino del aeropuerto. UNICAJA B. FOTOPRESS
Basketball Champions League

El Unicaja precisa una reacción convincente para acallar el ruido

Se enfrenta al Mersin turco, al que vapuleó en la ida, pero que en su cancha será un rival más complicado; el liderato del grupo, en juego

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El Unicaja vuelve a jugar y esta es la mejor noticia posible para el equipo malagueño. La fea derrota en la pista del Morabanc Andorra ... ha generado un ruido atronador alrededor del equipo malagueño por sus resultados y el rendimiento de varios jugadores. Con un ojo puesto en el mercado de fichajes, esta tarde (18.00 horas, Courtside) se enfrenta al Mersin, segundo clasificado del grupo G de la Basketball Champions League y al que ya ganó de paliza en la ida. Teóricamente no debería ser un partido complejo para el conjunto que dirige Ibon Navarro, pero ahora, sin Kravish y con varios jugadores en el disparadero, las cosas no están tan claras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  2. 2 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  3. 3 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  7. 7 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  8. 8 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  9. 9 Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga
  10. 10 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja precisa una reacción convincente para acallar el ruido

El Unicaja precisa una reacción convincente para acallar el ruido