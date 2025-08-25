El Unicaja presentará a Chris Duarte este martes en el Parque del Oeste

Duarte tendrá una puesta de largo a la altura de la expectación que ha levantado su fichaje. El Unicaja anuncia que lo presentará este martes ... de una forma especial: será en las pistas de baloncesto del Parque del Oeste, por todo lo alto y cerca de la gente. El acto comenzará a las 19.00 horas y será gratuito. Se espera que niños, no tan niños y mayores se acerquen a este sitio tan emblemático del baloncesto callejero malagueño a conocer a la nueva 'estrella' del Unicaja.

Además, una vez finalizado el acto, el jugador quedará a disposición de los aficionados para firmar camisetas durante la última media hora de su 'estancia' en este parque de la barriada de La Paz, hasta las 20.00 horas aproximadamente. Se instalará una carpa de la tienda del club en la que todos aquellos que lo deseen podrán comprar la nueva camiseta de juego de la próxima temporada con el nombre y dorsal de Duarte, que será el primer en lucir públicamente la nueva equipación, anunciada este lunes.

El alero dominicano, que no puede acudir a la Americup con la República Dominicana por una lesión de espalda (nada grave) es el único fichaje que falta por ser presentado en el Unicaja. El jugador llega tras militar cuatro temporadas en la NBA (Indiana Pacers, Sacramento Kings y Chicago Bulls) y de proclamarse campeón de la Liga de Puerto Rico con Vaqueros de Bayamón.