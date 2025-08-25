Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Duarte, acompañado de Tyson Pérez en el desayuno del pasado viernes. Ñito Salas

El Unicaja presentará a Chris Duarte este martes en el Parque del Oeste

El acto, que será gratuito, comenzará a las 19.00 horas y el jugador estará firmando camisetas durante 30 minutos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:42

Duarte tendrá una puesta de largo a la altura de la expectación que ha levantado su fichaje. El Unicaja anuncia que lo presentará este martes ... de una forma especial: será en las pistas de baloncesto del Parque del Oeste, por todo lo alto y cerca de la gente. El acto comenzará a las 19.00 horas y será gratuito. Se espera que niños, no tan niños y mayores se acerquen a este sitio tan emblemático del baloncesto callejero malagueño a conocer a la nueva 'estrella' del Unicaja.

