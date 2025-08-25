El Unicaja presentará a Chris Duarte este martes en el Parque del Oeste
El acto, que será gratuito, comenzará a las 19.00 horas y el jugador estará firmando camisetas durante 30 minutos
Málaga
Lunes, 25 de agosto 2025, 14:42
Duarte tendrá una puesta de largo a la altura de la expectación que ha levantado su fichaje. El Unicaja anuncia que lo presentará este martes ... de una forma especial: será en las pistas de baloncesto del Parque del Oeste, por todo lo alto y cerca de la gente. El acto comenzará a las 19.00 horas y será gratuito. Se espera que niños, no tan niños y mayores se acerquen a este sitio tan emblemático del baloncesto callejero malagueño a conocer a la nueva 'estrella' del Unicaja.
Además, una vez finalizado el acto, el jugador quedará a disposición de los aficionados para firmar camisetas durante la última media hora de su 'estancia' en este parque de la barriada de La Paz, hasta las 20.00 horas aproximadamente. Se instalará una carpa de la tienda del club en la que todos aquellos que lo deseen podrán comprar la nueva camiseta de juego de la próxima temporada con el nombre y dorsal de Duarte, que será el primer en lucir públicamente la nueva equipación, anunciada este lunes.
El alero dominicano, que no puede acudir a la Americup con la República Dominicana por una lesión de espalda (nada grave) es el único fichaje que falta por ser presentado en el Unicaja. El jugador llega tras militar cuatro temporadas en la NBA (Indiana Pacers, Sacramento Kings y Chicago Bulls) y de proclamarse campeón de la Liga de Puerto Rico con Vaqueros de Bayamón.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.