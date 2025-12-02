Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chase Audige, en un partido con el Bosna Sarejevo. FIBA
Mercado de fichajes

El Unicaja oficializa el fichaje del escolta Chase Audige

El jugador de 26 años, estadounidense con pasaporte jamaicano y con licencia cotonú, llega procedente del Bosna Sarajevo y afrontará en Málaga su tercera aventura europea

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:52

Comenta

El Unicaja, como se venía diciendo días atrás, refuerza su juego exterior con el escolta estadounidense con pasaporte jamaicano Chase Audige, que llega con licencia ... cotonú. Con el cupo de extracomunitarios lleno, el Unicaja no podía firmar a otro jugador con esas condiciones de mercado. El jugador firma hasta final de temporada, a expensas de superar el reconocimiento médico al que será sometido cuando llegue a Málaga, el jueves. En esta ventana FIBA había estado representando a la selección de Jamaica, ofreciendo un buen nivel en el doble enfrentamiento con Puerto Rico. Sin apenas tiempo para trabajar con el grupo antes del partido del sábado, Ibon Navarro decidirá si cuenta con él para medirse al Hiopos Lleida.

