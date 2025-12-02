El Unicaja oficializa el fichaje del escolta Chase Audige

El Unicaja, como se venía diciendo días atrás, refuerza su juego exterior con el escolta estadounidense con pasaporte jamaicano Chase Audige, que llega con licencia ... cotonú. Con el cupo de extracomunitarios lleno, el Unicaja no podía firmar a otro jugador con esas condiciones de mercado. El jugador firma hasta final de temporada, a expensas de superar el reconocimiento médico al que será sometido cuando llegue a Málaga, el jueves. En esta ventana FIBA había estado representando a la selección de Jamaica, ofreciendo un buen nivel en el doble enfrentamiento con Puerto Rico. Sin apenas tiempo para trabajar con el grupo antes del partido del sábado, Ibon Navarro decidirá si cuenta con él para medirse al Hiopos Lleida.

Llega procedente del Bosna Sarajevo, de la Liga de Bosnia, equipo que disputaba la segunda competición europea de la Federación Internacional, la FIBA Europe Cup. La anterior campaña había jugado en el Oostende, por lo que afrontará en Málaga su tercera aventura europea y también su tercera como profesional. Tiene 26 años y mide 1,93 metros de altura. Entre sus características principales, tiene una gran presencia física, buen manejo de balón y desborde en el uno contra uno, a lo que añade un buen lanzamiento de tres puntos. Esta temporada está por encima del 40% en lanzamientos desde la larga distancia, con una mejor marca de seis triples en un partido, que fue en la competición europea este pasado noviembre. En la competición doméstica bosnia promedia este curso 10,6 puntos, 1,4 rebotes, 0,4 asistencias y 1,9 robos por encuentro, mientras que en Europa promedia 13,5 puntos.

Así, la llegada de Audige podría suponer la salida de Castañeda, que no ha terminado de cuajar en los primeros meses de competición. Sólo se lució en un partido de Champions y su valoración, en la Liga Endesa, es negativa. De hecho, es el jugador con peores créditos de valoración en la historia del Unicaja. Con él se espera seguir la 'fórmula Tyson Carter': fichar a un jugador con buenas cualidades físicas y técnicas, pero con poca experiencia en Europa.

Audige nació en Pottstown (Pennsylvania, Estados Unidos) y cuando terminó su etapa en la NCAA, dio el salto a la G-League, competición que jugó con el Capital City Go-Go y el Windy City Bulls, antes de dar el salto al viejo continente.

El año pasado, curiosamente, se enfrentó al Unicaja hasta en dos ocasiones, en la Champions. En ambos partidos logró firmar buenos números: 15 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias en el primer duelo, y 15 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias en el segundo. En Bélgica firmó buenos números (15 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en la BCL), lo que perfectamente le habría valido para dar el salto a una liga de mayor nivel, pero no fue así.