El Unicaja, obligado a exprimirse ante un Girona al alza

El Unicaja cierra esta tarde ante el Girona (19.00 horas, DAZN) un exigente tramo de la temporada al que llega con las fuerzas justas. ... Está obligado a exprimirse para quizá luego recuperar fuerzas y efectivos en medio de una situación atípica por la gran cantidad de bajas que tiene.

Sobre el papel, el conjunto malagueño sería favorito, pero la realidad dice otra cosa, primero porque su situación es bastante delicada en el plano físico y, segundo, porque el rival llega descansado, en una buena dinámica, con una plantilla muy sólida y con gran capacidad atlética.

Las fuerzas están justas en las filas cajistas, tanto que Ibon Navarro hizo ayer un llamamiento a los aficionados para arropar a sus jugadores. «Necesitamos el apoyo del Carpena. Este equipo se ha ganado el derecho a pedir ayuda», decía el técnico en la previa del choque. El vasco es el que mejor conoce el estado de sus jugadores y adelantó que será complicado recuperar a algún efectivo. Djedovic y Sulejmanovic se mantienen como bajas y, por supuesto, Kravish, del que dijo que será complicado que vuelva antes de cinco meses, alargando así la ausencia del estadounidense.

El Unicaja necesita a la grada para reencontrarse con la victoria en la Liga, en la que ha perdido los dos últimos partidos. Cayó en casa ante el Barcelona y el Tenerife le pasó por encima. El Girona no está al nivel de estos equipos, pero su situación en la tabla es engañosa, con sólo un triunfo, pero podría ir perfectamente 2-2, pues una de sus derrotas fue después de dos prórrogas ante el Andorra. Aquel partido se fue al tiempo extra por una canasta increíble de Rafa Freire. Si aquel tiro increíble del brasileño no hubiese entrado, el Girona estaría empatado con el Unicaja.

El cuadro catalán ganó la semana pasada al Gran Canaria, en lo que es un aviso cara al partido de esta tarde. Además, su plantilla está muy compensada y destaca el gran rendimiento que está ofreciendo Peps Busquets en su mejor temporada desde que es profesional. El canterano del Joventut promedia 16 puntos, dos rebotes y tres asistencias.

Busquets lidera una línea exterior del rival con gran nivel y en la que también aparecen nombres reconocibles, como el de Otis Livigston, que fue uno de los anotadores destacados en la Champions, o un jugador sólido como Derek Needham, que llegó a Girona tras dos buenas temporadas en la Eurocup con el Besiktas. La apuesta más llamativa del equipo que dirige Moncho Fernández fue Mark Hughes, escolta estadounidense que lideró al Betis en su ascenso a la ACB. Su juego interior, talón de Aquiles ahora del Unicaja, tiene a jugadores de todos los perfiles, como Martynas Geben y Juan Fernández, con capacidad para jugar lejos del aro.

El Girona nunca ha ganado en el Carpena en sus tres visitas, pero la temporada pasada sí fue capaz de derrotar en su cancha al equipo malagueño. Es el precedente más cercano...