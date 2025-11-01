Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Butajevas se hace con un rebote ante Balcerowski en un entrenamiento esta semana. Unicaja B. Fotopress
Liga Endesa

El Unicaja, obligado a exprimirse ante un Girona al alza

Las bajas condicionan al equipo malagueño después de un exigente esprint ante un rival descansado y con jugadores de calidad

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

El Unicaja cierra esta tarde ante el Girona (19.00 horas, DAZN) un exigente tramo de la temporada al que llega con las fuerzas justas. ... Está obligado a exprimirse para quizá luego recuperar fuerzas y efectivos en medio de una situación atípica por la gran cantidad de bajas que tiene.

