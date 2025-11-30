Unicaja Máster: el valor de volver a casa

A veces el baloncesto te vuelve a llamar. No con la urgencia de la juventud, sino con la serenidad de quien comprende que las mejores ... historias siempre encuentran el camino del reencuentro. Así nació Unicaja Máster: como un regreso a casa, como la invitación del club —en la visión de su presidente, Antonio López Nieto— para reunir de nuevo a quienes, en algún momento, escribimos pequeñas o grandes páginas del baloncesto malagueño.

Hoy Unicaja Máster es una asociación viva, abierta y plural, integrada por jugadores y jugadoras que pertenecimos al club o al baloncesto de nuestra ciudad y que seguimos sintiendo este deporte como parte de nuestra identidad. Con el impulso cotidiano de nuestro querido Rafa Pozo, perseguimos objetivos tan sencillos como valiosos: reencontrarnos, participar, mantener viva la ilusión y convertir el baloncesto en un camino de salud, convivencia y crecimiento personal. También competir —porque lo llevamos dentro y nos encanta—, pero sobre todo compartir.

Nuestros principios siguen siendo los mismos que se deben aprender en las etapas de formación —en las que no vale todo—: el esfuerzo, la mejora, el compañerismo, el ejemplo y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Porque, en ambos casos, el fin primordial no es ganar, sino crecer o, en este caso, seguir haciéndolo juntos. Cada entrenamiento, cada torneo —ya sea un Mundial, un Europeo o un evento como el reciente Torneo Mamba de Murcia— nos recuerda lo esencial: jugar, reír, cuidarnos y disfrutar del privilegio de seguir representando al Unicaja con la responsabilidad y la dignidad que el nombre de la entidad merece. Somos una familia del baloncesto que se hace mayor, sí, pero que nunca perdió la ilusión.

Los valores que nos guían son sencillos y profundos: amistad, identidad, pertenencia y la convicción y el deseo de trasladar el mensaje de que el deporte es una actividad saludable también entre los mayores. Unicaja Máster es un espacio donde antiguos jugadores, entrenadores, técnicos y familias encuentran una puerta abierta; un lugar donde se estrechan lazos, se recuperan historias y se sigue construyendo club, también desde la madurez.

Pero hay algo más, algo que trasciende lo deportivo. En un tiempo en el que las identidades se diluyen con facilidad, Unicaja Máster representa una oportunidad social de enorme relevancia: fortalecer el sentimiento de pertenencia, evitar el desapego y recuperar afectos al club que, en algunos casos, el tiempo había dejado en pausa. Porque un club grande no lo es solo por sus títulos, sino por su capacidad de generar comunidad, de reconocer a los suyos y de mantener vivas las raíces que lo sostienen. En esa tarea, nosotros venimos a sumar.

La historia del Unicaja está escrita por miles de manos: jugadores, entrenadores, técnicos, formadores, voluntarios, directivos, personal del club y familias que sostuvieron su crecimiento. Tender puentes hacia todo ese legado —abrir las puertas a quienes un día vistieron la camiseta o contribuyeron en silencio— hace al club más fuerte, más humano y más consciente de sí mismo. Ese vínculo, lejos de ser un gesto simbólico, es un activo social y emocional que, creemos, tiene un enorme valor.

Por eso seguimos aquí. Porque volver a casa siempre es una victoria. Porque Unicaja Máster no es nostalgia: es presente, gratitud, identidad y compromiso. Y porque nuestra vocación no se limita a mirarnos hacia dentro: también queremos impulsar acciones sociales a través de entidades que promuevan el deporte entre los jóvenes y apoyar a organizaciones que trabajan con quienes más lo necesitan. Dar ese paso —crecer también hacia fuera y trasladar esos valores que compartimos— es, quizás, la mejor jugada que todavía nos queda por hacer.