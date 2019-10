El Unicaja se instala en los extremos Waczynski, encima de Bostic, en el partido disputado en Polonia / EFE Firma la mejor defensa de los 24 equipos de la Eurocup, pero su ataque es de los peores JUAN CALDERÓN Viernes, 11 octubre 2019, 00:21

El Unicaja tiene la mejor defensa de los 24 equipos de la Eurocup. Dos jornadas de la competición europea han bastado para ratificar la seña de identidad de que cerrar el aro propio será el gran objetivo en cada partido.

El encuentro del miércoles ante el Asseco Arka Gdynia fue un ejemplo de lo que se verá muchas veces esta temporada: un partido trabado, de poco brillo, pero eficaz en términos de resultados. Con 129 puntos recibidos, ningún equipo se aproxima a los registros defensivos del que dirige Luis Casimiro. Se confirma de este modo el cambio radical en el estilo de juego que ya se adivinaba a lo largo del verano a medida que se iban incorporando jugadores al nuevo proyecto.

No se trata de que sea más o menos vistoso; simplemente es otro estilo y, como es lógico, la adaptación del entrenador a los elementos que ahora tiene a sus órdenes. Fue lo que sucedió a la inversa la temporada anterior al disponer de jugadores como Wiltjer, Salin o Roberts, por ejemplo. Lo explicó perfectamente el propio técnico al término del encuentro ante el equipo polaco. «El partido no fue vistoso, pero el equipo supo jugar a pocos puntos. Tenemos esa capacidad para tener mayor expresión en ataque, pero también para agarrarnos a la defensa», dijo. Es cierto que el choque de Polonia no es un buen referente, por los pésimos porcentajes de tiro, pero el equipo ha demostrado que también puede ser más ofensivo.

En este sentido, el Unicaja tiene uno de los peores ataques en lo que va de la Eurocup; concretamente, es el sexto que menos puntos ha conseguido, con 149 en dos jornadas. Es un dato pobre, de 74 puntos por choque frente a los casi 90 que firmaba la campaña anterior, pero que le vale para haber ganado sus dos primeros encuentros. Es demasiado pronto para extraer conclusiones en uno u otro sentido, pero parece claro que el equipo cajista se instala en los extremos, al menos en este arranque de la temporada. Con cinco partidos disputados entre Liga y Eurocup, el margen de mejora es evidente tanto en defensa como en ataque, a la espera de que se alcance un mayor equilibrio.