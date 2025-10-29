Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Basketball Champions League

El Unicaja recupera sus señas de identidad para ganar al Oostende (102-80)

Perry y Chris Duarte lideraron un claro triunfo del equipo malagueño, que sigue invicto en la Champions

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:27

El Unicaja aprovechó el regreso a la Basketball Champions League para lograr un convincente triunfo y recuperar sus señas de identidad de baloncesto rápido, defensa ... agresiva y una gran producción anotadora. No encontró rival el equipo cajista en un Oostende que nunca tuvo opciones de pelear por la victoria (102-80), en parte porque se encontró a un conjunto malagueño metido siempre en el partido y que dominó con su calidad y mayor ritmo. Los que acudieron al Carpena se lo pasaron bien, porque vieron a su equipo desplegando un juego parecido al de la campaña pasada y con claros referentes en la pista, como Kendrick Perry, de nuevo imparable a campo abierto, y Chris Duarte, que firmó su mejor actuación hasta el momento. La victoria encarrila la clasificación para la siguiente fase como primero, algo clave para evitar el 'play-in', pero lo mejor fueron las sensaciones de varios jugadores.

