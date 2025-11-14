El Unicaja ficha a Augustine Rubit

«¿Hay novedades? Puede, pero no lo voy a decir yo», dijo Ibon Navarro cuando fue preguntado por la situación del 'cinco' que el Unicaja ... busca en el mercado. Parece que la dirección deportiva ya ha encontrado al hombre que busca para cubrir el hueco que deja Kravish: se trata de Augustine Rubit, un estadounidense de 2,03 metros de altura que juega para el Lietkabelis lituano, también en la Eurocup, un pívot que en ocasiones se ha desempeñado en la posición de 'cuatro'. Se trata de un perfil diferente al de Kravish, pues no es un tirador y su principal fortaleza está en la pintura y en el rebote. Es un 'cuatro y medio', un fichaje versátil, en la línea de los últimos que Juanma Rodríguez ha acometido para el Unicaja.

La delicada situación del mercado, con varios clubes de un potencial deportivo y económico mayor que el Unicaja también rastreando en busca de un pívot que apuntale su juego interior, ha demorado su fichaje, aunque se espera que el anuncio sea oficial pronto. No tiene pasaporte europeo y aterrizará en la Costa del Sol con la condición de extracomunitario. A sus 36 años, el jugador fue el mejor en el último encuentro del cuadro lituano en la Eurocup, ante el Turk Telekom Ankara, en el que anotó 20 puntos y consiguió 26 créditos de valoración. Es el décimo jugador mejor valorado de la competición europea y su pasado en Euroliga, en equipos como Zalgiris, Bayern, Brose u Olympiacos avalan su experiencia en el baloncesto europeo del más alto nivel. Esta temporada promedia 15,6 puntos y 4,3 rebotes para 18,4 créditos de valoración. El Lietkabelis es cuarto en la Liga de Lituania con un bagaje de cinco triunfos y tres derrotas (5-3), aunque su desempeño en la Eurocup está siendo algo más pobre: es penúltimo del Grupo B con un balance de 1-6.

