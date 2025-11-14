Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rubit, durante su etapa en el Bayern de Múnich. SUR
Mercado de fichajes

El Unicaja ficha a Augustine Rubit

El pívot de 2,03 metros de altura, procedente del Lietkabelis lituano, es el décimo mejor valorado de la Eurocup

Nacho Carmona
Juan Calderón

Nacho Carmona y Juan Calderón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

«¿Hay novedades? Puede, pero no lo voy a decir yo», dijo Ibon Navarro cuando fue preguntado por la situación del 'cinco' que el Unicaja ... busca en el mercado. Parece que la dirección deportiva ya ha encontrado al hombre que busca para cubrir el hueco que deja Kravish: se trata de Augustine Rubit, un estadounidense de 2,03 metros de altura que juega para el Lietkabelis lituano, también en la Eurocup, un pívot que en ocasiones se ha desempeñado en la posición de 'cuatro'. Se trata de un perfil diferente al de Kravish, pues no es un tirador y su principal fortaleza está en la pintura y en el rebote. Es un 'cuatro y medio', un fichaje versátil, en la línea de los últimos que Juanma Rodríguez ha acometido para el Unicaja.

