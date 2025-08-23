Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Castañeda e Ibon Navarro charlan en el primer entrenamiento de la pretemporada. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo

El Unicaja, a la espera de los lesionados

Aunque sólo falte Balcerowski por llegar a Málaga, Ibon Navarro aún no puede trabajar con Castañeda, Duarte y Alberto Díaz, que están recuperándose de sus respectivos problemas físicos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:40

El nuevo Unicaja, el más diferente nombre por nombre de los últimos tres años, ya ha echado a andar. Aunque con una mayoría de jugadores ... con el estatus de 'veterano', ya consolidados en esta plantilla, Ibon Navarro y su cuerpo técnico deberán encajar cuatro piezas nuevas para paliar las salidas de cinco miembros importantes de un grupo campeón y para la historia del baloncesto malagueño y nacional. Ya lo reconoció él en la que fue su primera aparición pública de la nueva temporada: hay una gran plantilla, pero ahora toca construir un buen equipo. Incidió en el control de las expectativas, que de por sí están altas por lo logrado en los últimos años, especialmente en el último, y aseguró que se vuelve, de forma metafórica, al verano de 2022. La forma de trabajar, insistió, será muy similar a la de entonces y algo diferente a la del año pasado, pese a que el calendario en septiembre sea similar, con la Copa Intercontinental en Singapur primero y la Supercopa Endesa en el Carpena después.

