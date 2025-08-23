El Unicaja, a la espera de los lesionados

El nuevo Unicaja, el más diferente nombre por nombre de los últimos tres años, ya ha echado a andar. Aunque con una mayoría de jugadores ... con el estatus de 'veterano', ya consolidados en esta plantilla, Ibon Navarro y su cuerpo técnico deberán encajar cuatro piezas nuevas para paliar las salidas de cinco miembros importantes de un grupo campeón y para la historia del baloncesto malagueño y nacional. Ya lo reconoció él en la que fue su primera aparición pública de la nueva temporada: hay una gran plantilla, pero ahora toca construir un buen equipo. Incidió en el control de las expectativas, que de por sí están altas por lo logrado en los últimos años, especialmente en el último, y aseguró que se vuelve, de forma metafórica, al verano de 2022. La forma de trabajar, insistió, será muy similar a la de entonces y algo diferente a la del año pasado, pese a que el calendario en septiembre sea similar, con la Copa Intercontinental en Singapur primero y la Supercopa Endesa en el Carpena después.

Eso sí, en estos primeros días, a expensas de conocer cuanto más se puede alargar la situación, el vitoriano no podrá trabajar con dos de los cuatro nuevos chicos que este año jugarán en el Unicaja. Sí están ya entrenándose y empapándose de todo Sulejmanovic y James Webb, los refuerzos interiores de la plantilla; pero aún no pueden trabajar a pleno rendimiento ni Castañeda ni Duarte, 'tocados' y aquejados de problemas físicos que, por palabras del propio director deportivo y el presidente en los últimos días o semanas, no parecen graves.

Sea como fuere, ambos estaban en las listas de sus selecciones (Castañeda en la de Bosnia y Duarte en la de República Dominicana) para el Eurobasket y la Americup, por lo que en caso de estar sanos tampoco se habrían podido poner a las órdenes de Ibon Navarro desde el día uno del nuevo curso deportivo. Quizá sea algo más complejo el caso de Castañeda, cuyo estado de forma no estaba siendo óptimo a ojos del seleccionador bosnio para competir en el Eurobasket. Más allá, sufre una pequeña descompensación derivada de la lesión de tobillo que sufrió en febrero y que le ha dejado varios meses fuera de las canchas, aunque en el club aseguran que no se trata de nada importante. «Preocupación cero», verbalizó Juanma Rodríguez durante la presentación de Webb.

Ampliar La plantilla, en el primer entrenamiento, el jueves. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo

Duarte, por su lado, se perdió el grueso de la serie final por el título de Liga en Puerto Rico por un problema de espalda, aunque todo apunta a que quedará atrás pronto. Seguramente sea el que antes pueda incorporarse a los entrenamientos a pleno rendimiento. En el club esperan tener una noción clara de cuánto tiempo estarán en el dique seco ambos jugadores. En el club no ven con malos ojos lo que ha pasado, pues ha permitido que ambos jugadores lleguen a Málaga antes de lo previsto y, aunque a medias, ganen algo de tiempo a la hora de empaparse de la forma de trabajar de su nuevo equipo.

Alberto Díaz tiene para dos o tres semanas

El otro jugador con el que Ibon Navarro no podrá contar todavía es Alberto Díaz. El malagueño, capitán del Unicaja, iba a ser uno de los grandes referentes de España cara al Eurobasket, pero una lesión muscular le ha impedido ir. Se trata de un mazazo importante no sólo para él, también para el equipo nacional, que pierde a su jugador más experimentado (es el más mayor, con 31 años, junto a Willy Hernangómez) en una lista plagada de jóvenes y quizá algo carente de veteranía.

El vitoriano estimó un tiempo de baja de dos o tres semanas. Lamentó su baja cara al Eurobasket, aunque aseguró que para el equipo es importante tenerlo de vuelta ya. Y no por lo que pueda aportar a nivel deportivo, que vendrá con el tiempo, cuando esté recuperado; sino por lo que puede aportar a nivel de grupo y valores. De la casa, es el jugador que más años ha vestido esta camiseta de la actual plantilla. Con mucha diferencia.

El Unicaja, ante el déficit que el equipo tiene en las posiciones exteriores, de 'uno' y 'dos' principalmente, ha reclutado al estadounidense con pasaporte ghanés Dylan Addae-Wusu para hacer la pretemporada. Sus buenas condiciones físicas y su trayectoria más reciente en la liga universitaria norteamericana le han llevado hasta el campeón de la Champions y la Copa del Rey para estas primeras tres semanas de trabajo.