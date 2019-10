El Unicaja, un equipo con músculo y tiro

Fue un partido precioso, de esos que el aficionado guarda en la retina, tanto por el juego que se vio como por las alternativas en el marcador. Además, por primera vez esta temporada se vio la versión más segura de un equipo tan físico como fiable. El Unicaja venció al Galatasaray en la tercera jornada de la Eurocup con unas estadísticas tan extrañas como reveladoras de lo que nos puede deparar este año la evolución de una plantilla que empieza a ilusionar, aunque tampoco se pueden echar las campanas al vuelo tras lo ocurrido la campaña anterior. Cuando músculo y tiro se asocian los alicientes son numerosos para crear algo bonito que levanta a la grada del Carpena, como se comprobó el martes en un último cuarto ciertamente espectacular gracias a la aparición estelar de Toupane en su estreno continental con el cuadro verde (se perdió los dos primeros choques por lesión).

Vayamos por partes. Hasta el minuto 30, el conjunto que entrena Luis Casimiro no equilibró su anotación, ya que hasta ese momento los puntos que lograba procedían tanto del tiro libre como del triple, fallando en las canastas de dos. De hecho, Waczynski cerró el tercer cuarto con una bandeja que suponía sumar el punto 22 en lanzamientos de dos, por 21 puntos de larga distancia hasta entonces y otros 21 desde la personal. No recuerdo números parecidos en un partido europeo. No es lo habitual, vaya. Obviamente, eso habla regular de la labor arbitral, por momentos desquiciantes, que no permitieron apenas contactos y señalaron demasiadas faltas, provocando parones continuos. El último cuarto fue el mejor de los locales gracias a su inspiración en el triple, con Toupane sobresaliendo en el apartado individual. Al final, el Unicaja se fue hasta los 88 puntos repartidos en 36 desde tiros lejanos y 26 tanto en canasta cerca del aro como en el tiro libre. Cuanto menos, curioso.

Con menos rotación de la que acostumbra Luis Casimiro, empeñado en ensamblar las piezas cuanto antes, frente al Galatasaray el Unicaja esbozó por momentos su capacidad física y atlética y, aunque cedió el rebote en el cómputo global, su poderío en ambas zonas es notable cuando se juntan Elegar, Toupane y Ejim, con Alberto Díaz afanado en poner muy alto el listón de la intensidad. Sin olvidar la aportación en este aspecto de Suárez o Guerrero, a la espera de Avramovic, con diferencia el jugador más rezagado en cuanto a la dinámica de grupo.

Con solo tres equipos invictos en este comienzo de la Eurocup, el Unicaja es después de tres partidos el quinto equipo que menos puntos encaja y el séptimo en anotación. Y de los veinticuatro conjuntos en liza es el segundo con mejor balance entre ataque y defensa. Por cierto, de los 36 encuentros disputados hasta ahora uno de cada tres acaba con victoria visitante, concretamente el 36,1%.

Puntos en Europa Súarez persigue a Fran Vázquez

Emblema de un equipo que impone su impronta en la pista y fuera de ella, Carlos Suárez prosigue su dilatada trayectoria en el Unicaja superando barreras y rompiendo estadísticas. En Europa persigue a Fran Vázquez para situarse como el cuarto máximo anotador en competición continental. Después de superar a Kuzminskas en este comienzo de temporada, el madrileño está a 35 puntos del pívot de Chantada. Ya solo tendría por delante a Berni Rodríguez, Carlos Cabezas y Nedovic. Historia pasada, presente y futuro.

Alta anotación Toupane, el número 59

Primero fue Deon Thompson y el martes pasado le siguió Toupane, que se convirtió en el jugador número 59 que alcanza veinte puntos o más en un partido europeo. El francés se estrenó a la grande en el viejo continente con la camiseta verde y cierra una lista que comanda Nedovic, que hasta en once partidos logró una alta anotación. Durante años este particular 'ranking' estuvo liderado por Mrsic, que hasta en diez ocasiones consiguió dobles dígitos. Santiago (9 veces), Bullok (8), Zoric (7) o Marcus Brown y Garbajosa (6) también pertenecen a este privilegiado grupo.