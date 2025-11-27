El Unicaja elige a Chase Audige como recambio de Castañeda

El Unicaja ya ha elegido el recambio de Xavier Castañeda. El club estaría cerca de cerrar la incorporación del Chase Audige, escolta de 1,93 ... metros y 26 años que actualmente juega en el Bosna Sarajevo.

Se trata de un jugador conocido por el club cajista, pues la temporada pasada jugó en el Oostende, al que se enfrentó el Unicaja en la Basketball Champions League. El interés de la entidad malagueña en Audige fue desvelado por el periodista Chema de Lucas.

Audige es un jugador con con capacidad para anotar. Aunque promedia 10 puntos por partido, ha tenido encuentros brillantes, como los 21 que logró en la primera jornada del campeonato balcánico. El jamaicano es un jugador con grandes recursos ofensivos y la pasada temporada firmó 15 puntos, cinco rebotes y tres asistencias de media en la Champions con el Oostende.

El jugador se encuentra en estos momentos concentrado con la selección de Jamaica para disputar los partidos de clasificación para el Mundial. Esto explica a que este jueves el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, señalase que habría que esperar al final de esta ventana para quizar tener novedades. Audige juega este sábado contra Puerto Rico y volverá a hacerlo el próximo día 2, por lo que en caso de que se cierre su fichaje, llegaría justo para el partido ante el Hiopos Lleida del día 6.

Chase Audige es un jugador con una buena planta física, por lo que mejora en este sentido las cualidades de Xavier Castañeda, al que se le ha echado en falta una mayor capacidad atlética. A esto se refirió también el director deportivo del Unicaja este jueves. "Se ha intentado que tenga un espacio en el equipo y él lo ha intentado. Algo nos hemos perdido desde que se lesiona con Bosnia en febrero. Esta liga no perdona a nadie. Su tamaño no se ajusta a la liga", señaló. Como en el caso de Augustine Rubit, Chase Audige llega con ritmo de competición, por lo que estará preparado para ayudar desde el primer día.