El Unicaja, dispuesto a hacer una fuerte inversión en el recambio de Kravish

El Unicaja sigue peinando el mercado de jugadores interiores para encontrar al recambio de David Kravish. Como ya se explicó al comienzo de la semana, ... no lo va a tener fácil porque no hay demasiados efectivos de calidad y porque son varios los equipos, principalmente de la Euroliga, los que también necesitan un pívot.

Siendo el Unicaja un club que paga muy bien a sus jugadores, la entidad malagueña no puede competir con las cifras que se manejan en la Euroliga y ahora está a la cola a la hora de fichar. Además, los profesionales priorizan la principal competición sobre cualquier otra. A pesar de esto, distintas fuentes consultadas confirmaron que el club cajista «va con todo lo que tiene» en términos económicos al mercado, con la idea de incorporar a un jugador de nivel. Es decir, el Unicaja está dispuesto a hacer un desembolso importante si fuese necesario.

Al club han llegado distintos ofrecimientos, como el del ucraniano Alex Len, fichado este jueves por el Real Madrid, además de otros jugadores que no terminan de encajar. El croata Luka Samanic, que salió del Baskonia la semana pasada, ha sido otro nombre recurrente, pero el joven ala-pívot tampoco convence al parecer. Es curioso el caso de Samanic, pues ha trasladado a su nuevo agente que preferiría jugar en Málaga por encima de algún club de la Euroliga. La prensa serbia ha informado del interés del club en el interior del estrella Roja Uros Plavcic, que casi no juega y que es un cinco puro, sin tiro. Plavcic estuvo cedido la pasada temporada en el Besiktas en el que sí mejoró algo sus prestaciones, pero esta campaña sólo ha disputado un partido en la Euroliga.

En el Unicaja se considera que se puede aspirar a un jugador mejor que Plavcic. Del mismo modo, el también serbio Luka Mitrovic es otro ofrecimiento que se valora. El pívot de 32 años se encuentra sin equipo después de haber hecho la pretemporada con el Valencia. El pasado verano salió del Estrella Roja, aunque tiene contrato con el equipo de Belgrado, por diferencias con la directiva y la semana pasada se le vinculó al Maccabi, que también busca pívot, al igual que el Efes y el Baskonia.

El Unicaja sí se ha interesado por un jugador que se encuentra en la Liga de Desarrollo de la NBA, aunque las cifras que allí se manejan lo colocan fuera de su alcance. La existencia de unos altísimos 'bonus' en estos acuerdos hacen que los jugadores no contemplen dar el salto a Europa si no es con una oferta que le mejore lo que perciben allí.