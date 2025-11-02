Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Díaz es frenado en falta por Busquets. Salvador Salas

El Unicaja dice adiós a Málaga hasta fin de mes

Disputará tres partidos seguidos como visitante, dos en la ACB y uno en la Champions

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

El partido ante el Girona del sábado ha sido el último que el Unicaja en Málaga hasta final de mes. El equipo malagueño comienza ahora ... una gira que lo va a tener de ruta por España y parte de Europa las próximas semanas. No son partidos complejos sobre el papel, pero jugar a domicilio siempre es difícil, especialmente en a Liga ACB.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

