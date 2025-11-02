El Unicaja dice adiós a Málaga hasta fin de mes

El partido ante el Girona del sábado ha sido el último que el Unicaja en Málaga hasta final de mes. El equipo malagueño comienza ahora ... una gira que lo va a tener de ruta por España y parte de Europa las próximas semanas. No son partidos complejos sobre el papel, pero jugar a domicilio siempre es difícil, especialmente en a Liga ACB.

El conjunto cajista comenzará ante el Morabanc, que ha empezado realmente mal la temporada y que en esta jornada se llevó un duro correctivo ante el Gran Canaria (102-85). Cara a ese encuentro será clave vaciar la enfermería y es previsible que Nihad Djedovic pueda ya jugar el próximo sábado en un partido que se disputará a las 21.00 horas.

Desde Andorra, el Unicaja emprenderá uno de los viajes más complejos de esta temporada, pues tendrá que desplazarse hasta Mersin, una ciudad costera del sureste de Turquía próxima a la frontera con Siria. Será un desplazamiento complicado para jugar el miércoles 12 (18.00 horas) contra el segundo clasificado del grupo. El triunfo allí casi aseguraría el liderato del grupo para el equipo malagueño.

La gira de noviembre acabará en Zaragoza, un rival con un gran potencial ofensivo y que en su pista es capaz de vencer a cualquier equipo. Ese partido se jugará el sábado 15 a las 18.00 horas, por lo que el Unicaja tendrá poco margen de recuperación tras el encuentro en la Champions.

De este modo, el Unicaja no volverá al Carpena hasta el sábado 22, cuando recibirá al Baxi Manresa a las 20.00 horas. Será el último partido antes de la ventana para los encuentros de selecciones, en la que el equipo perderá a un número importante de jugadores. Por ejemplo, el francés Tillie ya ha sido convocado por Francia y a él podrían unirse otros como Balcerowski, Díaz, Barreiro, Castañeda, Perry e incluso Duarte, pues la selección dominicana tiene partidos de clasificación para el Mundial.