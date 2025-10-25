Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Duarte trata de anotar desequilibrado por Doornekamp.

Duarte trata de anotar desequilibrado por Doornekamp. ACB FOTOS
Liga Endesa

El Unicaja, desfigurado por un Tenerife muy superior (95-79)

El equipo malagueño fue arrollado y nunca estuvo en disposición de pelear por la victoria; Duarte sigue negado y Castañeda, desaparecido

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:07

El Unicaja recibió un baño en Tenerife. El equipo malagueño completó una de sus actuaciones más pobres de las últimas temporadas y confirmó las malas ... sensaciones de jugadores que estaban llamados a tener un rol protagonista. La imagen del conjunto que dirige Ibon Navarro fue por momentos preocupante, especialmente en ataque ante un rival que bordó el baloncesto (95-79). En ese mano a mano tan atractivo que están protagonizando el Unicaja y el Tenerife en las últimas campañas, el conjunto insular dio un golpe encima de la mesa cara a futuros enfrentamientos. Pésimo partido de Duarte, que falló todos los lanzamientos que intentó, pero más preocupante fue lo de Castañeda, que no aportó nada al juego del equipo y parece complicado que pueda hacerlo... Lo peor, más allá de la derrota, fue la fea lesión de tobillo que sufrió David Kravish que agrava los problemas del equipo en el aspecto físico, pues Djedovic, Tillie y Sulejmanovic se perdieron el partido por lesión.

