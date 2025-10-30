El Unicaja derrumba otra barrera en la Champions

El Carpena se ha convertido en una pesadilla para los rivales del Unicaja. El equipo malagueño ha cimentado su éxito en la Basketball Champions League ... gracias a una gran solidez como local. No pierde un partido delante de sus aficionados desde el 12 de abril de 2022, pero lo más llamativo es que en las dos últimas campañas ha sido un rodillo.

El cuadro cajista ha ganado sus últimos 16 encuentros por una ventaja media de más de 20 puntos, el último este miércoles ante el Oostende por un contundente 102-80. Con ese triunfo, el Unicaja ha superado uno de los grandes récords de la Champions, pues hasta ahora ningún equipo había anotado más de 90 puntos como local en ocho partidos seguidos. De aquí han nacido los dos títulos conquistados en las últimas campañas.

El equipo que dirige Ibon Navarro superó esa marca de los 90 puntos la campaña pasada ante el Reggiana (105), Galatasaray (97), Rytas (92), Manisa (91), Oostende (98) y Petkim Spor (112). Esta temporada también fue un torrente anotador frente al Mersin (95) y de nuevo contra el Oostende (102). Hasta esta semana, el Unicaja compartía esta racha con el Nymburk, que enlazó siete partidos con más de 90 puntos entre marzo de 2020 y abril de 2021, algo que el Galatasaray ha hecho en seis ocasiones entre noviembre 2023 y octubre del año pasado.