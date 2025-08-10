Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xavier Castañeda, en su primer entrenamiento en el gimnasio como cajista. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo

Unicaja: la cuenta atrás para volver al trabajo

El equipo volverá a los entrenamientos el 21 de agosto y afrontará cuatro amistosos antes de viajar a Singapur para disputar la Copa Intercontinental

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:21

La plantilla del Unicaja ya descuenta días para volver al trabajo. Con su hoja de ruta perfectamente definida, tratarán de encontrar, desde finales de este ... mes, ese punto de forma que les permita competir a buen nivel en la Copa Intercontinental primero, que se disputará en Singapur, y en la Supercopa Endesa después, que se jugará en el Martín Carpena. En la segunda de las citas, el Unicaja tendrá que hacer frente también a la 'maldición' en la que se ve sumido cuando disputa algún torneo de este calado. Aunque para llegar finos a estas dos citas deberán de hacer frente a varias semanas de puesta a punto y a cuatro compromisos amistosos.

