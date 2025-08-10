Unicaja: la cuenta atrás para volver al trabajo

La plantilla del Unicaja ya descuenta días para volver al trabajo. Con su hoja de ruta perfectamente definida, tratarán de encontrar, desde finales de este ... mes, ese punto de forma que les permita competir a buen nivel en la Copa Intercontinental primero, que se disputará en Singapur, y en la Supercopa Endesa después, que se jugará en el Martín Carpena. En la segunda de las citas, el Unicaja tendrá que hacer frente también a la 'maldición' en la que se ve sumido cuando disputa algún torneo de este calado. Aunque para llegar finos a estas dos citas deberán de hacer frente a varias semanas de puesta a punto y a cuatro compromisos amistosos.

Ibon Navarro y la plantilla irán regresando a Málaga de forma escalonada a partir del sábado 16, tal y como anunció el club hace algunos días, para comenzar con las primeras pruebas físicas y llevar a cabo los reconocimientos médicos habituales de cada verano. El primer entrenamiento, cuando esta primera parte del regreso al trabajo esté lista, será el jueves 21, en el Martín Carpena. Será la primera vez que los nuevos fichajes se pongan a las órdenes de Ibon Navarro. En principio, la idea es que Chris Duarte trabaje también ese día con el resto de compañeros, aunque si eso es así finalmente o no dependerá de lo que las nuevas pruebas médicas digan de su espalda. Por ahora, tras poner punto y final a su etapa en los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico y tras anunciar que no jugará la Americup con su selección, República Dominicana, se encuentra guardando reposo.

El primer amistoso llegará diez días después del primer compromiso preparatorio. La plantilla se subirá a un avión para poner rumbo a Melilla, lugar en el que disputarán el II Memorial Javier Imbroda ante el Melilla Baloncesto, a eso de las 18.00 horas. Tras ello se disputará el Trofeo Costa del Sol, hasta en dos sedes diferentes. El 5 de septiembre se medirá al Alba Berlín (que este año ha cambiado la Euroliga por la BCL) en el pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga, a las 20.00 horas; y el 7, dos días después, lo hará ante el Real Madrid en el Martín Carpena (18.00 horas). El último amistoso previsto será en la Copa de Andalucía, frente a un repescado Covirán Granada, que se disputará a partido único el 13 de septiembre en el pabellón Vistalegre de Córdoba.

El ritmo no decae y sólo un día después pondrán rumbo a Singapur para afrontar la que será su primera prueba oficial en la temporada: la Copa Intercontinental, del 18 al 21 de septiembre. El primer día se medirá al Al-Ahli de Libia, vigente campeón de la Basketball Africa League (BAL) y el segundo día, al Utsunomiya Brex japonés, campeón de la BCL asiática. El día 20 descansará y el 21 jugaría la final si es capaz de superar con éxito estas dos pruebas, en las que parte como favorito.

Eso sí, la cita más especial antes del arranque de la Liga Endesa llegará la semana posterior, en su casa, con la celebración de la Supercopa Endesa, el fin de semana del 27 y el 28 de septiembre con el anfitrión, el Unicaja, La Laguna Tenerife, el Valencia y el Real Madrid en liza. El cuadro blanco, campeón de Liga, y el equipo verdimorado, campeó de la Copa del Rey, harán de cabezas de serie en el sorteo del que saldrán los cruces. El Unicaja defenderá ambas coronas este septiembre y volverá a estar en la 'pomada' en estas dos competiciones tan especiales. Y tras su disputa, luz verde al comienzo de la competición liguera.