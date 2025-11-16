Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Augustine Rubit, en un partido con el Lietkabelis. LIETKABELIS BC
El Unicaja cruza los dedos con Augustine Rubit

El jugador elegido para sustituir a Kravish juega esta tarde con el Lietkabelis en la liga lituana

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:08

El Unicaja ya lo tiene todo hablado y pactado con Augustine Rubit, pero tendrá que esperar. El pívot estadounidense tiene todavía contrato con su actual ... equipo y debe cumplirlo a la espera de poder emprender el camino a Málaga para ocupar la vacante que ha dejado en el conjunto cajista el lesionado David Kravish.

