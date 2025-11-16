El Unicaja cruza los dedos con Augustine Rubit

El Unicaja ya lo tiene todo hablado y pactado con Augustine Rubit, pero tendrá que esperar. El pívot estadounidense tiene todavía contrato con su actual ... equipo y debe cumplirlo a la espera de poder emprender el camino a Málaga para ocupar la vacante que ha dejado en el conjunto cajista el lesionado David Kravish.

Mientras llega el momento, Rubit tiene que jugar con el Lietkabelis, que esta tarde tiene partido de la Liga de Lituania frente al Jonava (19.10 horas), colista de la clasificación. El veterano jugador (tiene 36 años) es el más destacado de su equipo, pues promedia 13 puntos y seis rebotes en la competición lituana.

Para el Unicaja es vital que Rubit no sufra percance físico alguno en estos días, pues eso le obligaría a buscar un recambio en el mercado. Como saben los aficionados, la disponibilidad de pívots de garantías es mínima, de ahí que el club malagueño se haya visto obligado a buscar un jugador que esté fuera del radar de los equipos de la Euroliga.

Rubit es un jugador muy contrastado y que ha completado grandes campañas en la máxima competición continental, pero que en las últimas temporadas se ha movido por ligas menores. El contrato de Augustine Rubit con el Lietkabelis contempla el día 23 como fecha de salida, así que el Unicaja todavía tendrá que esperar y rezar porque no se lesione.