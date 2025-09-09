El Unicaja ya conoce fecha y hora de todos sus partidos de la Liga Endesa

El Unicaja ya conocía el orden de sus enfrentamientos para esta temporada en la Liga Endesa, aunque faltaba conocer cuándo y a qué hora exacta ... se mediría a sus rivales. La ACB hace públicas las fechas y los horarios de todos los partidos de la fase regular, que se podrán ver en DAZN a partir de este curso, 'rompiendo' así con Movistar.

El Eurobasket, la Copa Intercontinental y la Supercopa Endesa propiciarán que la competición nacional comience en octubre. El Unicaja se estrenará este curso el sábado 4, a las 18.00 horas, ante el Surne Bilbao en el Martín Carpena. Su primer mes de competición no puede ser más frenético: visitará al Gran Canaria el sábado 11 (20.00 horas), recibirá al Barça el domingo 19 (19.00 horas) y volverá a volar a Canarias para vérselas con el Tenerife, el sábado 25 (20.00 horas). Un primer mes de competición de curvas y alto voltaje para el equipo de Ibon Navarro, con dos viajes al archipiélago canario y recibiendo al 'gigante' azulgrana en la segunda fecha.

Más allá, hay otros partidos señalados con una 'X' en el calendario. Visitará al Real Madrid en la capital el Día de los Inocentes, el domingo 28 de diciembre a las 19.00 horas, y lo recibirá en el Carpena el domingo 15 de febrero a la misma hora. La visita al Palau será el domingo 29 de marzo (19.00), Domingo de Ramos.

Además, hay un desplazamiento especialmente cómodo y bonito para la afición cajista: el de Granada. El Covirán Granada volverá a competir en la ACB ante el no ascenso del Baloncesto Sevilla y el Unicaja visitará la provincia vecina el domingo 19 de abril (12.30 horas), al contrario que la pasada temporada, que lo hizo en octubre, con la competición recién empezada.