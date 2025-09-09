Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro, dirigiendo una sesión de entrenamiento. Unicaja B. Fotopress / Raisa Pozo
Liga Endesa

El Unicaja ya conoce fecha y hora de todos sus partidos de la Liga Endesa

Debutará el sábado 4 de octubre a las 18.00 horas, ante el Surne Bilbao en el Carpena

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:39

El Unicaja ya conocía el orden de sus enfrentamientos para esta temporada en la Liga Endesa, aunque faltaba conocer cuándo y a qué hora exacta ... se mediría a sus rivales. La ACB hace públicas las fechas y los horarios de todos los partidos de la fase regular, que se podrán ver en DAZN a partir de este curso, 'rompiendo' así con Movistar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  4. 4 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  5. 5

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  6. 6 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  9. 9 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  10. 10 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja ya conoce fecha y hora de todos sus partidos de la Liga Endesa

El Unicaja ya conoce fecha y hora de todos sus partidos de la Liga Endesa